Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 16 Ottobre 2025

Allo stadio arriva il nuovo locale firmato Cece e Simo

LA NOVITÀ. Una nuova insegna aprirà negli spazi commerciali dello stadio New Balance Arena. Al via i lavori per l’apertura di un nuovo locale, che occuperà gli spazi lasciati dal Balzer Stadium.

Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari
Collaboratore
Le nuove vetrofanie
Le nuove vetrofanie

L’attività, che aprirà i battenti a inizio dicembre, fa capo all’attività di ristorazione Cece e Simo, ma con la nuova insegna «Sprint», un nome corto e veloce per collegare lo spazio sportivo alla vita di tutti i giorni.

Il simbolo della formula innovativa – bottega, trattoria e hi-fi bar - è un coccodrillo, che già campeggia sulle vetrofanie. Le ampie vetrine su viale Giulio Cesare si erano illuminate a maggio 2021, ma dopo 4 anni, il vecchio esercizio ha chiuso i battenti. «La nostra volontà è quella di offrire uno spazio aperto tutti i giorni dalle 7 alle 23 – racconta Simone Errante, uno dei soci dell’attività, insieme a Cesare Crippa e a Simone Lorenzi –. Partiremo con le colazioni, a cui uniremo la funzione di bottega per il quartiere, con annessa trattoria per pranzi e cene. Presteremo molta attenzione alla diffusione della musica grazie a casse e amplificatori studiati per un hi-fi bar modello New York».

L’attività di Cece e Simo - in città con un ristorante in via IV novembre e il Gres Cafè di via San Bernardino, oltre ad attività di catering anche fuori provincia -, consolida il suo business con la nuova apertura allo stadio, dove è già presente in diverse aree hospitality durante le gare interne dell’Atalanta.

