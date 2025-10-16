Allo stadio arriva il nuovo locale firmato Cece e Simo

Il simbolo della formula innovativa – bottega, trattoria e hi-fi bar - è un coccodrillo, che già campeggia sulle vetrofanie. Le ampie vetrine su viale Giulio Cesare si erano illuminate a maggio 2021, ma dopo 4 anni, il vecchio esercizio ha chiuso i battenti. «La nostra volontà è quella di offrire uno spazio aperto tutti i giorni dalle 7 alle 23 – racconta Simone Errante, uno dei soci dell’attività, insieme a Cesare Crippa e a Simone Lorenzi –. Partiremo con le colazioni, a cui uniremo la funzione di bottega per il quartiere, con annessa trattoria per pranzi e cene. Presteremo molta attenzione alla diffusione della musica grazie a casse e amplificatori studiati per un hi-fi bar modello New York».