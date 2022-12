Alpini e amici per sempre, si ritrovano dopo 71 anni

Passo di Pennes, duemila e rotti metri di quota sulle Alpi Retiche, in provincia di Bolzano. Le lancette del tempo tornano al febbraio del 1952: si gela, il termometro segna meno 27 gradi e il vento che alza la neve ghiaccia le sopracciglia e rende pressoché impossibile la traversata. Inizia da qui il racconto di Augusto Ortolan, oggi 93enne, un cognome che tradisce origini venete, ma con una vita vissuta quasi interamente a Bergamo, nel quartiere di Valtesse. Sulle foto che Nicoletta, la figlia, ci spedisce sul cellulare, indossa il cappello con la penna nera da artigliere di montagna, e sorride in compagnia di un vecchio commilitone. Si conoscono da 71 anni, Augusto Ortolan e Domenico Cristinelli, ma si sono rivisti per la prima volta un paio di settimane fa dopo sette, lunghi decenni, quasi per caso come spesso succede dopo così tanto tempo. Torneremo lassù, al Passo di Pennes, tra un attimo.