Andrea Dall’Ara, il vialetto della 2Skate Arena alla vittima dell’auto pirata

Andrea Dall’Ara, 30 anni, nipote del campione Franco, da un mese si era comprato casa per andare a vivere da solo, lui che era nato e residente a Bergamo in via Gaudenzi zona via Carducci. Aveva un diploma di perito meccanico e un lavoro in un officina di Lallio, nella notte tra venerdì 26 maggio e sabato 27, verso le 2, era in sella alla sua Honda Africa Twin e con gli amici stava tornando dal bowling di Mozzo verso un bar di via Broseta in città per salutarsi e ritornare poi a casa. Ma Andrea a casa non ci è mai arrivato perché un pick up che esce da via Rillosi e si immette su via Broseta lo urta e lo fa cadere al suolo, una caduta che si rileverà fatale.