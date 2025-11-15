Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Sabato 15 Novembre 2025

Andrea Dall’Ara, il vialetto della 2Skate Arena alla vittima dell’auto pirata

IL RICORDO. Lunedì 17 novembre la scopertura della targa: il giovane morto in uno schianto due anni fa in via Broseta.

Andrea Dall’Ara
Andrea Dall’Ara

Una targa commemorativa dedicata ad Andrea Dall’Ara , giovane vittima di un incidente stradale nel 2023 in via Broseta, verrà svelata lunedì 17 novembre alle 17 presso la 2Skate Arena al parco Olmi della Malpensata. Saranno presenti l’assessore allo Sport, Marcella Messina, il presidente dell’associazione sportiva Time4.2, Stefano Mazzoleni, e i familiari di Andrea.

La Honda Africa Twin di Andrea Dall’Ara dopo l’incidente mortale
La Honda Africa Twin di Andrea Dall’Ara dopo l’incidente mortale
Andrea Dall’Ara corre su Royal Enfield coi colori del Mc Scuderia Norelli
Andrea Dall’Ara corre su Royal Enfield coi colori del Mc Scuderia Norelli
Fiori per ricordare l’Incidente in Via Broseta
Fiori per ricordare l’Incidente in Via Broseta
«Dalla per sempre con noi». murale comparso sul muretto che delimita i giardini pubblici di via Broseta, dove ha perso la vita in un incidente in moto Andrea Dall’Ara
«Dalla per sempre con noi». murale comparso sul muretto che delimita i giardini pubblici di via Broseta, dove ha perso la vita in un incidente in moto Andrea Dall’Ara

Andrea Dall’Ara, 30 anni, nipote del campione Franco, da un mese si era comprato casa per andare a vivere da solo, lui che era nato e residente a Bergamo in via Gaudenzi zona via Carducci. Aveva un diploma di perito meccanico e un lavoro in un officina di Lallio, nella notte tra venerdì 26 maggio e sabato 27, verso le 2, era in sella alla sua Honda Africa Twin e con gli amici stava tornando dal bowling di Mozzo verso un bar di via Broseta in città per salutarsi e ritornare poi a casa. Ma Andrea a casa non ci è mai arrivato perché un pick up che esce da via Rillosi e si immette su via Broseta lo urta e lo fa cadere al suolo, una caduta che si rileverà fatale.

