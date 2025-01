Anmic premia l’aeroporto per l’assistenza ai passeggeri con mobilità ridotta: «Esempio a livello internazionale»

«Una proficua collaborazione»

«Da decenni è in atto tra Anmic e Sacbo una proficua collaborazione, che ha permesso di raggiungere una elevata qualità dei servizi di assistenza ai passeggeri a ridotta mobilità», spiega Giovanni Manzoni, presidente di Anmic Bergamo. «Insieme - continua - abbiamo lavorato per il progressivo abbattimento di tutte le barriere architettoniche, sia sensoriali che motorie, nonché per agevolare talune categorie, come le famiglie con bambini in tenera età. Nel corso degli anni ci siamo resi conto, in ogni circostanza, della massima disponibilità da parte del personale e della direzione dell’aeroporto. Dobbiamo constatare, purtroppo, che non sempre le persone aventi diritto all’assistenza si attengono alle normative, provvedendo ad effettuare la dovuta prenotazione per essere seguite e accompagnate. Ciò nonostante, il gestore aeroportuale continua a fare fronte al compito con professionalità, competenza e dedizione».