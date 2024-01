Anno giudiziario, il ministro: aumentare gli organici. «Preoccupano gli incidenti»

Il guardasigilli ha posto l’accento sulla qualità del servizio giustizia e per questo motivo ha annunciato che entro il 2026 verrà colmata la carenza di magistrati in Italia, che ammonta a 1.300 unità. «Non solo, vorremmo anche aumentare gli organici - ha rimarcato Nordio -perché inferiori alla media europea. In Europa ci dicono che in Italia non vengono a investire perché non c’è certezza del diritto. E questo ci costa il 2% del Pil».