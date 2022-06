Aperte le iscrizioni al corso di laurea in Infermieristica di Humanitas University: posti disponibili a Bergamo

Sono aperte le iscrizioni al corso di laurea in Infermieristica di Humanitas University. Il corso di Studi, articolato su tre anni, ha 50 posti disponibili anche nella sede di Bergamo, in via Andrea Moretti 11. A questi si aggiungono: 85 posti nella sede di Humanitas University a Pieve Emanuele, in provincia di Milano, e 30 posti nella sede di Castellanza, in provincia di Varese. Per un totale di 165 posti.