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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 08 Maggio 2026

Apprensione in Città Alta, segnalato un ragazzo con una pistola. Era una arma giocatolo: denunciato

SICUREZZA. La polizia, a seguito di una segnalazione, ha fermato un ragazzo di 15 anni che nello zaino aveva una pistola soft air senza tappino rosso che si aggirava nei pressi di un istituto scolastico di Città Alta.

Apprensione in Città Alta, segnalato un ragazzo con una pistola. Era una arma giocatolo: denunciato

Bergamo

Momenti di apprensione nella mattinata di venerdì 8 maggio nei pressi di un istituto scolastico in Città Alta, dopo la segnalazione della presenza di un giovane che si aggirava con quella che sembrava un’arma da fuoco.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, che hanno subito avviato le ricerche sulla base della descrizione fornita dal segnalante. Poco dopo gli operatori hanno rintracciato un ragazzo italiano di 15 anni corrispondente alle caratteristiche indicate.

Pistola soft air senza tappo rosso nello zaino

Durante il controllo gli agenti hanno trovato nello zaino del giovane una pistola soft air priva del tappo rosso identificativo previsto dalla normativa. Un particolare che rendeva difficile distinguerla immediatamente da un’arma vera, aumentando così l’allarme tra i presenti. Il minorenne è stato accompagnato negli uffici della questura per gli accertamenti e identificato compiutamente.

Denuncia per violazione della legge sulle armi

Al termine delle verifiche il 15enne è stato denunciato in stato di libertà per violazione della normativa vigente in materia di armi, in riferimento agli articoli 4 e 5 della legge 110 del 1975. Secondo quanto riferito dalla Polizia, l’intervento si è svolto senza criticità e non si sono registrati problemi per studenti, personale scolastico o cittadini presenti nella zona.

La questura rinnova infine l’invito a utilizzare con responsabilità oggetti che, pur avendo natura ludica come le pistole soft air, possano generare allarme sociale o essere scambiati per armi reali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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