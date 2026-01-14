Astino, Mimmo lascia l’estivo. Arriva la frasca del «Circolino»

Accordo in dirittura

«Mimmo» lascia dopo 10 anni

Dopo oltre 10 anni di attività ad Astino, «Mimmo» lascia. «Quest’anno non ci saremo con l’estivo perché per noi è una data speciale, quest’anno il nostro ristorante compie 70 anni – spiega Roberto Amaddeo, che porta avanti lo storico locale insieme al fratello –. Abbiamo quindi deciso di concentrarci sulle nostre attività, il ristorante “Mimmo”, “Mimì”, la “Vendemmia”, la nostra locanda, il forno e il negozio, inoltre saremo ancora presenti ad Astino, su prenotazione, per il servizio catering e matrimoni. Siamo molto felici di aver contribuito alla crescita del comparto ristorazione legato alla biodiversità di Astino, ringraziamo la Fondazione Mia per l’opportunità che ci ha dato, in questi anni pensiamo di essere riusciti a svolgere il nostro ruolo, sia civico che commerciale. Non è escluso che in estate faremo qualcosa, ma se così sarà, sarà qualcosa di “casereccio”. Intanto ci concentriamo sui nostri 70 anni, pensando a quanto fatto da mamma e papà». La terrazza non resterà senza un punto di somministrazione estiva, con affaccio su un paesaggio il cui valore ambientale e culturale è stato riconosciuto anche dal Consiglio d’Europa con il «Premio Paesaggio d’Europa 2021 - Landscape Award of the Council of Europe.