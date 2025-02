Atb, canale Whatsapp per acquistare i biglietti del bus - Ecco come fare

Atb lancia il suo canale Whatsapp per l’acquisto dei biglietti dell’autobus. Si chiama «Chat&Go» il nuovo strumento digitale per la comunicazione e la rivendita dei titoli di viaggio pensato per gli utenti del trasporto pubblico locale. Una semplice chat di Whatsapp , accessibile tramite i qr code presenti sui manifesti e i cartelli installati da Atb sulle paline e le pensiline, per comprare in modo «facile e veloce» il biglietto.

Basterà interagire con il numero automatico scrivendo un qualsiasi messaggio di testo per ricevere il link per effettuare l’acquisto. E sono già circa 50 secondo i dati dell’Azienda i biglietti comprati con la nuova modalità che, tra i vantaggi, oltre alla possibilità di ricevere il biglietto su Whatsapp senza dover scaricare l’applicazione di Atb, offre anche l’attivazione automatica del biglietto non dovendo così convalidarlo compiendo azioni aggiuntive.