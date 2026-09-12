Atb e Teb, arriva l’orario invernale: aumentano le frequenze, ecco le nuove linee

Con l’avvio dell’anno scolastico 2026/2027, da lunedì 14 settembre entra in vigore il nuovo orario invernale di Atb e Teb. Sull’intera rete il servizio viene potenziato, con un incremento delle frequenze e delle corse nelle fasce di punta, per rispondere alla maggiore domanda di mobilità legata alla ripresa a pieno regime delle attività scolastiche e lavorative. Il nuovo orario riguarda gli autobus di linea, l’e-Brt, le funicolari e il tram.

Linea e-Brt

Lungo l’asse della linea e-BRT Bergamo-Dalmine-Verdellino ci sarà una corsa ogni 7/8 minuti nella fascia di punta del mattino e di 10 minuti nella fascia di mezzogiorno e della sera (17.00-19.00). Nelle altre fasce della giornata, la frequenza sarà di 15 minuti. La prima corsa dalla Stazione di Bergamo, dal lunedì al sabato, partirà alle ore 5.20, mentre l’ultima sarà alle ore 22.45; dalla Stazione di Verdellino, dal lunedì al sabato, la prima corsa partirà alle ore 5.50 e l’ultima alle ore 22.55.

Linea Kr – collegamento con il Km Rosso

Con l’entrata in vigore dell’orario invernale verrà introdotta anche la linea KR, che collega la fermata e-BRT Bergamo Morali Km Rosso con il parco scientifico del Km Rosso , servendo le tre fermate all’interno dell’Innovation District. Attiva dal lunedì al venerdì, la linea avrà una frequenza di 30 minuti, con prima corsa da Bergamo (Morali-Km Rosso) alle 7.35 e ultima corsa alle 18.35; dal Parco Scientifico la prima partenza sarà alle 7.55 e l’ultima alle 18.49.

Le nuove linee attivate dal 3 agosto (2-5-15-51-52)

Con l’avvio del servizio e-BRT sono state introdotte modifiche ai percorsi e alla denominazione di alcune linee. Una delle principali novità riguarda la revisione della linea C: la precedente linea C1, che si sviluppava lungo l’asse Tasca-Petrarca-Verdi e collegava l’Ospedale con il quartiere Santa Lucia e con il Don Orione, ha assunto la denominazione di linea 2. Il ramo C2, in servizio lungo l’asse Tiraboschi-Porta Nuova-Camozzi, è stato invece integrato e sostituito dalle linee 51 e 52. A Bergamo, le due nuove direttrici transitano entrambe dal quartiere Villaggio degli Sposi, dove è possibile l’interscambio con l’e-BRT, per poi proseguire lungo via Martin Luther King, in corrispondenza dell’ASST Papa Giovanni XXIII, via Carducci e via Leopardi, fino ai capolinea di Cimitero e Gandhi (Clementina).

Allo stesso modo, la storica linea 5 è stata riorganizzata con una struttura che distingue le linee in base alle direttrici di collegamento: il 5 collega da una parte il quartiere di Campagnola e dall’altra Torre Boldone (5T), Ranica (5R), Nese (5N), Alzano Lombardo (5A); la nuova linea 15 collega invece la Stazione di Bergamo con Gavarno (15G) e Villa di Serio (15V), entrambe con passaggio da Pedrengo e Scanzorosciate.

Giornate festive

Nelle giornate di lunedì 2 novembre, lunedì 7 e martedì 8 dicembre, durante le vacanze scolastiche dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027, lunedì 8 e martedì 9 febbraio 2027, dal 25 al 31 marzo 2027, oltre che il 1° maggio e il 2 giugno 2027, i servizi della rete ATB e TEB seguiranno l’orario del sabato, senza corse scolastiche. L’applicazione di tali orari verrà comunicata gradualmente nel corso dell’anno.

Si ricorda infine che, in occasione dello sciopero indetto dai sindacati dei lavoratori di Arriva Italia per la giornata di lunedì 14 settembre, nella fascia oraria 8.30-12.30 potranno verificarsi disservizi e interruzioni anche sulla linea 9 Marigolda/Pascoletto - Sorisole/Bruntino e sulla linea 7 Celadina-Ponteranica/Sorisole in quanto alcune corse sono effettuate da Arriva.



Linea T1