Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 19 Agosto 2026

Atb e Teb, dal 24 agosto al via la campagna abbonamenti

TRASPORTI. Con l’entrata in servizio dell’e-Brt cresce la rete del trasporto pubblico bergamasco: diverse formule e servizi con Atb e Teb.

Lettura 2 min.
Redazione Web
Redazione Web
Atb e Teb, dal 24 agosto al via la campagna abbonamenti
Un bus dell’Atb in centro a Bergamo

Bergamo

«Una rete che si amplia, nuovi collegamenti e un modo ancora più semplice di muoversi sul territorio». Lo dichiara Atb che annuncia, a partire da lunedì 24 agosto, l’avvio della Campagna Abbonamenti Atb e Teb 2026/2027, che accompagna un anno particolarmente significativo per il trasporto pubblico bergamasco con l’entrata in servizio dell’e-Brt, il nuovo sistema che collega Bergamo, Dalmine e Verdellino.

Operativo dallo scorso 3 agosto, l’e-Brt amplia e rafforza la rete del trasporto pubblico bergamasco, integrandosi con le linee già esistenti e con i due assi tranviari della Val Seriana e, nei prossimi mesi, della Val Brembana. Un nuovo collegamento che, grazie agli autobus elettrici e a frequenze ravvicinate, rende ancora più capillare e accessibile il sistema del trasporto pubblico e «offre nuove possibilità per gli spostamenti quotidiani. In questo scenario, l’abbonamento – che solo per i clienti Atb non subisce alcun aumento - consente di utilizzare con continuità una rete sempre più ampia e integrata, con formule pensate per rispondere alle diverse esigenze di chi si sposta ogni giorno per studio, lavoro o motivi personali» spiegano da Atb.

Come abbonarsi

Sarà possibile acquistare gli abbonamenti a partire da lunedì 24 agosto ad eccezione di quelli che hanno origine o destinazione nei comuni di Osio Sotto, Verdellino e Levate. Per questi casi specifici sono necessari ulteriori approfondimenti sulle regole tariffarie, pertanto l’Agenzia del Tpl di Bergamo ha stabilito che saranno acquistabili a partire dal 1° settembre.

Per abbonarsi è necessario essere in possesso della Smart Card, la tessera elettronica di riconoscimento su cui viene caricato l’abbonamento, del costo di 10 euro e validità di cinque anni. La Smart Card può essere richiesta online, attraverso la My Area del sito Atb, oppure di persona presso l’Atb Point, la biglietteria della Stazione Autolinee o lo sportello della sede Atb, presentando i documenti necessari.

Acquisti e rinnovi online

Anche per l’annualità 2026/2027 è possibile acquistare o rinnovare l’abbonamento direttamente online, rendendo più semplice, comodo e immediato il processo di acquisto. Tra le novità di quest’anno c’è inoltre la possibilità di effettuare il pagamento - solo per acquisti online - tramite PayPal, dilazionando l’importo dell’abbonamento in tre rate.

Chi, invece, preferisce acquistare o rinnovare l’abbonamento di persona può sempre rivolgersi agli sportelli Atb. Per ottimizzare i tempi è disponibile il servizio «Booking», che consente di fissare giorno e ora dell’appuntamento. Attraverso l’app Atb Mobile è inoltre possibile utilizzare il servizio «Accodami» per verificare le persone in attesa presso l’Atb Point e ottenere un biglietto virtuale per il proprio turno.

Novità della Smart Card

Un’altra novità della campagna 2026-27 riguarda la possibilità di riportare sulla propria Smart Card il nome di elezione, ovvero il nome scelto dalla persona per essere identificata e riconosciuta, qualora sia diverso da quello anagrafico indicato sui documenti di identità. Chi è già abbonato potrà richiedere l’aggiornamento del nome riportato sulla tessera attraverso una procedura dedicata; chi invece sottoscrive un nuovo abbonamento potrà presentare la richiesta di modifica successivamente all’emissione della Smart Card. L’iniziativa è stata sviluppata in collaborazione con il Comune di Bergamo, le associazioni del territorio e la consigliera comunale Barbara Carsana.

Convenzioni e agevolazioni

Particolare attenzione è riservata agli studenti, per i quali sono previste scontistiche rispetto agli abbonamenti ordinari e tariffe agevolate per i residenti nei comuni convenzionati, con contributi che arrivano fino a 57 euro in base alla tariffa e al numero di zone. Gli abbonamenti convenzionati potranno essere sottoscritti entro il 19 dicembre 2026. Per gli iscritti all’Università degli Studi di Bergamo sono in arrivo ulteriori agevolazioni oltre a quelle già in essere, che verranno comunicate prossimamente.

Confermate anche le tariffe dedicate agli under 14 e agli over 65, che possono beneficiare di una riduzione del 50% rispetto all’abbonamento ordinario, così come le formule dedicate alle famiglie numerose, con uno sconto del 65% sull’abbonamento ordinario a partire dal terzo componente della stessa famiglia che si abbona. Per chi si sposta per motivi personali o di lavoro è inoltre disponibile l’abbonamento annuale al prezzo di nove mensilità.

Le convenzioni

Si confermano anche le convenzioni riservate agli abbonati, che potranno usufruire di sconti e vantaggi presso importanti realtà del territorio, tra cui Accademia Carrara, Fondazione Teatro Donizetti e L’Eco di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Verdellino
Televisione
Informatica e Telecomunicazioni
Economia, affari e finanza
Internet
Arte, cultura, intrattenimento
Barbara Carsana
accademia carrara
università degli studi di bergamo
E-Brt
Atb Mobile
Teb
Atb