Atb e Teb, dal 24 agosto al via la campagna abbonamenti

«Una rete che si amplia, nuovi collegamenti e un modo ancora più semplice di muoversi sul territorio». Lo dichiara Atb che annuncia, a partire da lunedì 24 agosto, l’avvio della Campagna Abbonamenti Atb e Teb 2026/2027, che accompagna un anno particolarmente significativo per il trasporto pubblico bergamasco con l’entrata in servizio dell’e-Brt, il nuovo sistema che collega Bergamo, Dalmine e Verdellino.

Operativo dallo scorso 3 agosto, l’e-Brt amplia e rafforza la rete del trasporto pubblico bergamasco, integrandosi con le linee già esistenti e con i due assi tranviari della Val Seriana e, nei prossimi mesi, della Val Brembana. Un nuovo collegamento che, grazie agli autobus elettrici e a frequenze ravvicinate, rende ancora più capillare e accessibile il sistema del trasporto pubblico e «offre nuove possibilità per gli spostamenti quotidiani. In questo scenario, l’abbonamento – che solo per i clienti Atb non subisce alcun aumento - consente di utilizzare con continuità una rete sempre più ampia e integrata, con formule pensate per rispondere alle diverse esigenze di chi si sposta ogni giorno per studio, lavoro o motivi personali» spiegano da Atb.

Come abbonarsi

Sarà possibile acquistare gli abbonamenti a partire da lunedì 24 agosto ad eccezione di quelli che hanno origine o destinazione nei comuni di Osio Sotto, Verdellino e Levate. Per questi casi specifici sono necessari ulteriori approfondimenti sulle regole tariffarie, pertanto l’Agenzia del Tpl di Bergamo ha stabilito che saranno acquistabili a partire dal 1° settembre.

Per abbonarsi è necessario essere in possesso della Smart Card, la tessera elettronica di riconoscimento su cui viene caricato l’abbonamento, del costo di 10 euro e validità di cinque anni. La Smart Card può essere richiesta online, attraverso la My Area del sito Atb, oppure di persona presso l’Atb Point, la biglietteria della Stazione Autolinee o lo sportello della sede Atb, presentando i documenti necessari.

Acquisti e rinnovi online

Anche per l’annualità 2026/2027 è possibile acquistare o rinnovare l’abbonamento direttamente online, rendendo più semplice, comodo e immediato il processo di acquisto. Tra le novità di quest’anno c’è inoltre la possibilità di effettuare il pagamento - solo per acquisti online - tramite PayPal, dilazionando l’importo dell’abbonamento in tre rate.

Chi, invece, preferisce acquistare o rinnovare l’abbonamento di persona può sempre rivolgersi agli sportelli Atb. Per ottimizzare i tempi è disponibile il servizio «Booking», che consente di fissare giorno e ora dell’appuntamento. Attraverso l’app Atb Mobile è inoltre possibile utilizzare il servizio «Accodami» per verificare le persone in attesa presso l’Atb Point e ottenere un biglietto virtuale per il proprio turno.

Novità della Smart Card

Un’altra novità della campagna 2026-27 riguarda la possibilità di riportare sulla propria Smart Card il nome di elezione, ovvero il nome scelto dalla persona per essere identificata e riconosciuta, qualora sia diverso da quello anagrafico indicato sui documenti di identità. Chi è già abbonato potrà richiedere l’aggiornamento del nome riportato sulla tessera attraverso una procedura dedicata; chi invece sottoscrive un nuovo abbonamento potrà presentare la richiesta di modifica successivamente all’emissione della Smart Card. L’iniziativa è stata sviluppata in collaborazione con il Comune di Bergamo, le associazioni del territorio e la consigliera comunale Barbara Carsana.

Convenzioni e agevolazioni

Particolare attenzione è riservata agli studenti, per i quali sono previste scontistiche rispetto agli abbonamenti ordinari e tariffe agevolate per i residenti nei comuni convenzionati, con contributi che arrivano fino a 57 euro in base alla tariffa e al numero di zone. Gli abbonamenti convenzionati potranno essere sottoscritti entro il 19 dicembre 2026. Per gli iscritti all’Università degli Studi di Bergamo sono in arrivo ulteriori agevolazioni oltre a quelle già in essere, che verranno comunicate prossimamente.

Confermate anche le tariffe dedicate agli under 14 e agli over 65, che possono beneficiare di una riduzione del 50% rispetto all’abbonamento ordinario, così come le formule dedicate alle famiglie numerose, con uno sconto del 65% sull’abbonamento ordinario a partire dal terzo componente della stessa famiglia che si abbona. Per chi si sposta per motivi personali o di lavoro è inoltre disponibile l’abbonamento annuale al prezzo di nove mensilità.

Le convenzioni