Atti persecutori, lesioni e minacce all’ex compagna: 38enne di Palosco agli arresti domiciliari

I carabinieri della Stazione di Martinengo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un 38enne di Palosco, ritenuto responsabile di atti persecutori, lesioni personali e minacce gravi nei confronti dell’ex compagna e dell’attuale compagno della donna.

Le indagini dei carabinieri

Gli accertamenti dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Bergamo, hanno ricostruito un comportamento persecutorio prolungato, in atto da febbraio 2025, in seguito alla decisione della donna di interrompere la relazione. Secondo quanto emerso, spiegano i militari in una nota, l’uomo avrebbe tempestato la vittima di telefonate e messaggi, pedinandola e minacciandola ripetutamente, fino a introdursi nella sua abitazione aggredendo sia lei sia il nuovo compagno. La donna, in più occasioni, ha riportato lesioni e sviluppato un grave stato d’ansia e paura, tanto da costringerla a modificare le sue abitudini quotidiane.

L’aggressione