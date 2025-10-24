Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 24 Ottobre 2025
Atti persecutori, lesioni e minacce all’ex compagna: 38enne di Palosco agli arresti domiciliari
IL PROVVEDIMENTO. In un’occasione avrebbe aggredito con un taglierino il nuovo compagno della donna.
Palosco
I carabinieri della Stazione di Martinengo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un 38enne di Palosco, ritenuto responsabile di atti persecutori, lesioni personali e minacce gravi nei confronti dell’ex compagna e dell’attuale compagno della donna.
Le indagini dei carabinieri
Gli accertamenti dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Bergamo, hanno ricostruito un comportamento persecutorio prolungato, in atto da febbraio 2025, in seguito alla decisione della donna di interrompere la relazione. Secondo quanto emerso, spiegano i militari in una nota, l’uomo avrebbe tempestato la vittima di telefonate e messaggi, pedinandola e minacciandola ripetutamente, fino a introdursi nella sua abitazione aggredendo sia lei sia il nuovo compagno. La donna, in più occasioni, ha riportato lesioni e sviluppato un grave stato d’ansia e paura, tanto da costringerla a modificare le sue abitudini quotidiane.
L’aggressione
Come lo scorso 3 ottobre, quando l’uomo, dopo averle inviato messaggi di minaccia, avrebbe poi aggredito il nuovo compagno tentando di ferirlo con un taglierino. L’intervento dei carabinieri ha scongiurato conseguenze più gravi e ha permesso di avviare immediatamente la procedura prevista, segnalando i fatti all’Autorità giudiziaria. Alla luce dei numerosi episodi e delle condizioni di pericolo per la vittima, il Gip - su richiesta della Procura - ha disposto per l’uomo gli arresti domiciliari.
