Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Venerdì 24 Aprile 2026

Aumenta il reddito medio: Mozzo e Gorle al «top». Cenate Sotto batte la città

I DATI DEI «730». I bergamaschi guadagnano in media 27.290 euro (+3,9%) e recuperano potere d’acquisto. Il capoluogo «scalzato» dal podio, è quarto.

Luca Bonzanni
Luca Bonzanni Collaboratore
Aumenta il reddito medio: Mozzo e Gorle al «top». Cenate Sotto batte la città
Mozzo si conferma al primo posto nella classifica dei redditi

Mentre l’orizzonte economico resta incerto come non mai, punteggiato da altri nuvoloni geopolitici pronti a scaricare un temporale di rincari, la consolazione è nel recente passato. Perché nonostante tutto i redditi crescono, e addirittura lo fanno più dell’inflazione. Una buona notizia, almeno letta col senno di poi, la consegnano i nuovi dati sui «730» pubblicati dal ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) e rielaborati dalla società di ricerca Excellera. Stando alle dichiarazioni presentate nel 2025, dunque riferite a quanto maturato nel 2024, il reddito medio complessivo di un contribuente bergamasco si attesta a 27.290 euro lordi: nel giro di un anno l’incremento è stato del 3,9%, l’equivalente di 1.019 euro lordi in più, mentre nel 2024 l’inflazione viaggiava – secondo l’Istat – allo 0,9%. Di fatto, almeno sulla carta, c’è stato un lieve recupero del potere d’acquisto.

La geografia del Paese presenta variazioni minime: guardando al reddito complessivo medio, la Bergamasca scivola dal 16° al 17° posto nella classifica nazionale (in testa c’è il Milanese con 33.803 euro, la media nazionale è di 25.820 euro), mentre nel ranking dei capoluoghi italiani Bergamo (34.263 euro) si conferma in terza piazza dopo Milano (40.316 euro) e Monza (35.628 euro).

Aumenta il reddito medio: Mozzo e Gorle al «top». Cenate Sotto batte la città
I redditi in Bergamasca

Provincia a più velocità

La forbice tra il posizionamento della città e quello della provincia rilancia la fotografia di un territorio a due velocità: l’area urbana rimane fortemente dinamica, ai vertici del Paese, mentre le aree interne faticano. Non è certo una novità, perché è soprattutto nei piccoli borghi montani che si sconta l’intreccio tra demografia ed economia, invecchiamento e rarefazione delle opportunità economiche. Solo 2 Comuni su 243 hanno segnato un arretramento del reddito medio nel 2024, ed entrambi si trovano in quota (Blello e Taleggio), così come la coda della graduatoria provinciale è popolata soprattutto da piccole località seriane e brembane.

La classifica dei Comuni

Il podio dei «paperoni» presenta invece una novità: se Mozzo (lì ogni contribuente, in media, dichiara 38.574 euro lordi complessivi, +6,7%) e Gorle (36.843, +3,4%) conservano la medaglia d’oro e d’argento, Cenate Sotto (35.134 euro, +6,3%) si prende il bronzo, scalzando Bergamo (34.263 euro, +2,5%), visto che la città, pur in traiettoria positiva, nel 2024 è andata a passo più lento. La prosperità si concentra nella cintura urbana, specie in quei Comuni dove i servizi si coniugano a un certo verde: a completare la top-ten ci sono infatti Torre de’ Roveri (31.849 euro, +3,5%), Ponteranica (31.659), Treviolo (31.596 euro, +6,5%), Ranica (31.253 euro, +5,3%), l’eccezione lacustre Sarnico (30.964, +3,9%) e Scanzorosciate (30.283, +3,5%).

Appena fuori da questo perimetro, all’11° posto, c’è il caso peculiare di Calcinate, che nel 2023 era appena 109°: in dodici mesi il reddito medio complessivo ha fatto un balzo da 24.363 a 30.069 euro, crescendo quasi di un quarto (+23,4%), verosimilmente trainato da nuovi nuclei benestanti insediatisi nelle zone residenziali più recenti e pregiate. Tra gli exploit c’è invero qualche nicchia montana, come Brumano (da 20.146 a 24.172 euro, +20%), Piazzolo (da 18.425 a 20.844 euro, +13,1%) e Vedeseta (da 18.043 a 20.269 euro, +12,3%), mentre la classifica bergamasca si chiude – seguendo il trend storico – con Valtorta (19.205 euro), Blello (17.767 euro) e Cassiglio (17.581 euro). Lì, in sostanza, un residente dichiara circa la metà di chi vive a Mozzo o Gorle.

Ricchezza concentrata

L’ulteriore incremento della platea dei contribuenti (da 835.977 a 844.716) si lega prevalentemente alla lunga fase di espansione occupazionale (più lavoratori, più persone che dichiarano un reddito). Chiaramente, però, il ventaglio della ricchezza è sempre ampio: i 495.131 bergamaschi con un reddito da lavoro dipendente hanno dichiarato in media 27.019 euro, i 282.072 contribuenti con una pensione si fermano a 22.816 euro, i lavoratori autonomi arrivano a 80.644 euro; viaggiano su numeri residuali le altre tipologie di contribuenti.

Sono circa 150mila – quasi uno su cinque – i bergamaschi che dichiarano meno di 10mila euro lordi annui, una platea piuttosto composita: c’è chi lavora saltuariamente per scelta (i giovani universitari) e chi perché non riesce a liberarsi dalla precarietà, ci sono le pensioni minime e s’intravede una sacca di lavoro povero. Le fasce più rappresentative (e rappresentate) sono invece altre, come i 244mila contribuenti tra i 15mila e i 26mila euro e gli ormai 300mila tra i 26mila e i 55mila euro. Risalendo la piramide del benessere, al vertice si trovano gli 8.678 bergamaschi con un «730» che sfora i 120mila euro (più che raddoppiati in vent’anni, erano 3.928 nel 2004): rappresentano l’1,1% dei contribuenti, ma l’ammontare totale dei loro redditi (pari 1.974.265.695 euro) vale l’8,6% di tutto ciò che si è dichiarato in Bergamasca nel 2024. L’insieme dei redditi è stato di 23 miliardi e 52 milioni: è il 7o «tesoretto» più importante tra le province italiane e il terzo in Lombardia dopo i redditi generati da Milano (84 miliardi complessivi) e Brescia (25,2 miliardi).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Monza
Mozzo
Finanza (generico)
Politica
politica interna
Sociale
Questioni sociali (generico)
Economia, affari e finanza
Economia (generico)
Luca Bonzanni
Ministero dell'Economia e delle Finanze
ISTAT