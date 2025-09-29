Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 29 Settembre 2025
Auto come ariete contro la vetrina del Carrefour di Valtesse: svuotata la cassaforte
IL COLPO. Intorno alle 2 di notte tra domenica e lunedì 29 settembre la banda ha usato una vettura come ariete e ha sfondato la vetrina per poi entrare nel locali del supermercato.
Bergamo
È stata un’azione rapida e decisa, probabilmente studiata nei dettagli. Una banda di almeno quattro persone, secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, è entrata al Carrefour di Valtesse puntando direttamente alla cassaforte. In pochi minuti il colpo è andato a segno.
La dinamica
La dinamica è molto chiara: intorno alle 2 di notte tra domenica e lunedì 29 settembre, quando il supermercato era in chiusura, la banda ha usato una vettura come ariete e ha sfondato la vetrina per poi entrare nel locali del supermercato. Dalle indagini pare che si tratti di un’auto rubata nella zona del Carrefour– forse addirittura nel parcheggio antistante -: con questa i malviventi hanno messo a segno la spaccata.
Una volta all’interno, la banda ha puntato alla cassaforte che è stata forzata e svuotata in fretta. Non è ancora chiaro a quanto ammonti il bottino, ma secondo indiscrezioni potrebbe trattarsi di una somma consistente. Dalla direzione del supermercato, intanto, massima riservatezza.
Le indagini
Sul caso stanno lavorando i Carabinieri della compagnia di Bergamo. Le telecamere di videosorveglianza avrebbero ripreso almeno quattro figure in azione, un dettaglio che potrebbe rivelarsi decisivo per stringere il cerchio attorno ai responsabili. Gli investigatori stanno passando al setaccio i filmati e non escludono che la banda possa aver colpito anche in altre zone del territorio.
