Auto come ariete contro la vetrina del Carrefour di Valtesse: svuotata la cassaforte

È stata un’azione rapida e decisa, probabilmente studiata nei dettagli. Una banda di almeno quattro persone, secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, è entrata al Carrefour di Valtesse puntando direttamente alla cassaforte. In pochi minuti il colpo è andato a segno.

La dinamica

La dinamica è molto chiara: intorno alle 2 di notte tra domenica e lunedì 29 settembre, quando il supermercato era in chiusura, la banda ha usato una vettura come ariete e ha sfondato la vetrina per poi entrare nel locali del supermercato. Dalle indagini pare che si tratti di un’auto rubata nella zona del Carrefour– forse addirittura nel parcheggio antistante -: con questa i malviventi hanno messo a segno la spaccata.

Il Carrefour di Valtesse: nella notte una spaccata

(Foto di Bedolis) Una volta all’interno, la banda ha puntato alla cassaforte che è stata forzata e svuotata in fretta. Non è ancora chiaro a quanto ammonti il bottino, ma secondo indiscrezioni potrebbe trattarsi di una somma consistente. Dalla direzione del supermercato, intanto, massima riservatezza.

Le indagini