Auto contro moto in Val d’Aosta, muore un 50enne bergamasco

Un motociclista 50enne, di origini bergamasche e da qualche anno residente ad Aosta, è morto venerdì pomeriggio in un incidente stradale a Charvensod. Si tratta di Cristian Toninelli.

L’incidente è avvenuto verso le 18 del 5 settembre: l’uomo era alla guida della sua moto quando si è schiantato contro un’auto. Ancora da chiarire le cause dell’incidente mortale, sul posto è intervenuto il 118 oltre ai carabinieri e i vigili del fuoco.