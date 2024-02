Autolinee, ancora ressa per salire sulla linea 1

Ancora disagi nella giornata di sabato 24 febbraio alla stazione delle Autolinee per gli utenti dell’autobus della linea numero 1, che collega Città Alta con l’aeroporto . Nel pomeriggio si è registrata una notevole ressa di passeggeri , tra cui – com’era già avvenuto in passato – tanti ragazzi minorenni , che si sono accalcati per poter salire sul pullman e raggiungere Oriocenter dove trascorrere il pomeriggio.

Il sospetto – confermato in passato da alcuni controlli – è che alcuni di loro viaggino senza il biglietto, approfittando appunto della ressa: per questo già nei mesi scorsi l’Atb aveva potenziato i controlli all’ingresso degli autobus. Il numero consistente di ragazzini, infatti, va a discapito degli altri utenti della linea: qualche turista e alcune famiglie, che si trovano in difficoltà perché a volte non riescono fisicamente a salire sul pullman. Nel primo pomeriggio di ieri, in particolare, la fila per salire sul bus numero 1 arrivava addirittura all’interno della struttura delle Autolinee.