Avanti con i cantieri a Bergamo, entro fine anno riapre il sottopasso della stazione. Rfi: «Ci sono ritardi, a gennaio tempistiche più chiare»

Sono in corso le opere preliminari per la realizzazione della nuova viabilità alternativa al passaggio a livello di via Pizzo Recastello. I lavori si sviluppano sia sul lato nord della ferrovia, verso la via Rovelli e per il collegamento con via Borgo Palazzo attraverso via Verne, sia a sud della ferrovia per il collegamento con via Lunga. Una volta terminati i lavori a nord e a sud della linea ferroviaria esistente, si realizzerà la nuova sottovia che consentirà quindi il collegamento tra la via Lunga e la via Borgo Palazzo.

Il cantiere della galleria a Orio al Serio

La nuova linea ferroviaria

Oltre alle nuove opere stradali, proseguono le attività di predisposizione della nuova linea ferroviaria; in particolare sono in corso le attività per l’aggiunta dei binari lungo l’attuale linea Bergamo-Brescia che, a est dell’abitato di Boccaleone, si separeranno poi dalla stessa Bergamo-Brescia per andare a collegare l’aeroporto. A sud dell’abitato di Campagnola avanzano inoltre i lavori per la realizzazione della galleria artificiale e le opere di deviazione del canale Morla, necessarie per la nuova viabilità nella zona dell’aeroporto.

Demolizione in via Dei Caniana

Raddoppio della tratta Bergamo-Ponte San Pietro

Sono partiti a metà aprile 2025 i lavori lungo via San Bernardino, uno degli interventi strategici previsti nell’ambito del raddoppio ferroviario tra Bergamo e Ponte San Pietro. Il cantiere, che interessa l’allargamento e la deviazione della sede ferroviaria all’altezza del ponte di San Bernardino, è stato avviato a inizio settembre.

Lo scorso maggio 2025, sono partiti nel comune di Curno i lavori per la nuova viabilità sostitutiva alla soppressione del passaggio a livello di via Fermi.

Nel mese di dicembre 2025 è stata effettuata la demolizione del ponte di via dei Caniana e i lavori interesseranno la sua ricostruzione prevista alla fine di maggio 2026. Già completato, l’intervento di adeguamento della stazione di Ponte San Pietro, concluso a febbraio 2024, modifiche necessarie a garantire la fruizione del servizio ferroviario, nonché l’interscambio con il Trasporto Pubblico Locale.

La nuova stazione di Bergamo

Il cantiere della stazione In linea con i programmi previsti, entro dicembre 2025 sarà aperto al pubblico il nuovo sottopasso della stazione di Bergamo. I lavori, sebbene in avanzamento, hanno purtroppo accumulato ritardi. RfiI ha formalmente sollecitato l’impresa appaltatrice ad attuare azioni organizzative e operative per recuperare i tempi. Tali azioni sono attualmente in fase di implementazione. Una valutazione più chiara sulle tempistiche di completamento dei cantieri sarà possibile all’inizio del prossimo anno, una volta verificata l’effettiva efficacia delle misure messe in campo.

Carnevali: «Interventi strategici, consapevoli dei disagi»

«L’investimento che Rete Ferroviaria Italiana sta realizzando sul territorio provinciale e cittadino è strategicamente importante perché consente di potenziarne le connessioni infrastrutturali a beneficio della dimensione economica, sociale, formativa. Tuttavia, non possiamo ignorare che opere di tale portata comportino disagi che ricadono sui cittadini dei quartieri direttamente interessati dai cantieri, in particolare San Tomaso, Carnovali, Malpensata, Boccaleone. Rfi ha assunto impegni sulle tempistiche e ci auguriamo quindi che, pur consapevoli delle difficoltà operative incontrate dalle imprese appaltatrici, venga messo in campo ogni sforzo per recuperare i ritardi accumulati».

«Il Comune di Bergamo è parte attiva di un dialogo e confronto istituzionale continuo, trasparente e costruttivo con Rfi e Regione Lombardia e, fin dall’inizio dei lavori, ha operato per ridurre i disagi, individuando soluzioni viabilistiche alternative, aree per parcheggi di interscambio e attivando misure per incentivare l’uso del trasporto pubblico e della mobilità dolce, con l’obiettivo di tutelare i quartieri e limitare il traffico di attraversamento».

La Regione: «Auspichiamo un rientro dei ritardi»