Baby gang a Bergamo, il 19enne accusato di 2 rapine. «Fondamentale chiamare subito il 112»

La rapina a Bergamo

Venerdì 19 dicembre verso le 8 si è avvicinato al 15enne e gli ha puntato una bomboletta di spray al peperoncino dicendogli di dargli cinque euro. Il giovanissimo ha preso il telefono (aveva i soldi nella cover, in tutto 25 euro) e il rapinatore l’ha spinto a terra e gli ha preso il telefono per estrarre il denaro. Poi gli ha chiesto il codice di sblocco ma il ragazzino è riuscito a riprendere il telefono e fuggire, chiamando il 112. La vittima ha raccontato nel dettaglio l’accaduto descrivendo il rapinatore alla polizia, e dopo che il 19enne (che aveva 40 euro, tra cui le banconote da 20 e da 5 come i tagli presenti nella cover) è stato rintracciato, l’ha anche riconosciuto. Pure un amico del 19enne ha confermato di averlo visto discutere con un giovane italiano, per poi avvicinarglisi con le due banconote in mano. Dalla perquisizione è emerso che il 19enne aveva anche un iPhone, ma non aveva il codice di sblocco (si stanno facendo accertamenti per capire se sia anche questo frutto di rapina o furto) e pure una carta Visa Revolut intestata a un italiano. Il giovane ha numerosi precedenti di polizia: negli ultimi cinque mesi ha collezionato tre denunce per rapina e una per furto aggravato, oltre a nove denunce per la violazione del foglio di via da Bergamo. Sabato 20 dicembre in questura si sono presentati due diciassettenni rapinati anche loro venerdì mattina, alle 7.30, nel piazzale della Teb da quattro maranza. Uno ha minacciato con lo spray al peperoncino il primo giovane, facendosi consegnare le scarpe Nike da 200 euro, all’altro sono stati sottratti il cappellino e 20 euro. Lo studente rapinato delle scarpe ha riconosciuto il 19enne, che quindi dovrà rispondere anche di questo reato.