Badanti, le retribuzioni salgono del 9, 3%

Ancora una settimana per trovare un accordo. Altrimenti, lo «scatto» sarà automatico. Da mercoledì 18 gennaio, salvo diverse intese, entrerà in vigore l’aggiornamento automatico delle retribuzioni minime di colf, badanti e baby sitter, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore: una «rivalutazione», quella in favore di lavoratori (ma soprattutto lavoratrici, perché la quasi totalità di colf e badanti è donna), che è stabilita all’80% del tasso di inflazione annua. Calcolando che attualmente l’inflazione è attorno all’11,6%, in concreto le retribuzioni dovrebbero alzarsi di circa il 9,3%. Sono circa 12mila le badanti regolari in Bergamasca, impiegate in quasi altrettante famiglie (ci sono però famiglie che hanno assunto anche due badanti), a cui si aggiungono poi numeri più ridotti per colf e baby sitter.