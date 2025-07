Bancarotta fraudolenta: sequestrate quote societarie per 50 milioni a due imprenditori bergamaschi

Maxi operazione della Guardia di Finanza di Bergamo, che nella mattinata di martedì 29 luglio ha eseguito un decreto di sequestro preventivo delle quote societarie riconducibili ai fratelli Cristian e Massimo Vitali del Gruppo Vitali di Cisano Bergamasco, indagati per bancarotta fraudolenta. Cristian Vitali come socio unico della società «Vita srl» e Massimo Vitali come presidente del consiglio di amministrazione della «Vitali spa».

Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Bergamo, riguarda due società attive nel settore del real estate development, per un valore complessivo di circa 50 milioni di euro.

La nuova società a un prestanome 80enne

L’obiettivo del sequestro – di tipo impeditivo – è evitare che le quote vengano usate per commettere ulteriori reati legati alla crisi d’impresa. Le indagini delle Fiamme Gialle hanno fatto emergere una complessa operazione di scissione societaria finalizzata a spogliare la società in difficoltà (bad company) dei suoi asset più rilevanti, pari a 31 milioni di euro, trasferendoli a una nuova realtà (good company) creata ad hoc. La società «svuotata» è poi stata formalmente intestata a un prestanome ultra ottantenne, finendo in una situazione finanziaria talmente compromessa da determinare la liquidazione giudiziale.

Distrazione di fondi societari