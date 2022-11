Benemerenze, in campo Stromberg, Umberto Dolci e Runners Bergamo

Qualcuno fa ancora pretattica e catenaccio, pur in zona Cesarini. Altri, invece, giocano a campo aperto. La metafora calcistica quest’anno viene naturale, per le benemerenze civiche del Comune di Bergamo : tra i nomi filtrati spicca infatti quello di Glenn Stromberg, indimenticato capitano dell’Atalanta e icona per una generazione di bergamaschi.