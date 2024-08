Bergamo, affidata la gestione dell’ex Principe di Napoli

Teatro, residenze-atelier, la sede dei librai della città, la bottega del liutaio e del ceramista artigiano, uno spazio di co-working, un piccolo mercato a km zero e un ristorante che seguirà la filosofia «slow». Sarà un intreccio di storie tessute dalle tante vite che torneranno a far vivere il Principe di Napoli, stabile di proprietà comunale, ex asilo chiuso al pubblico negli anni Ottanta. È di mercoledì l’apertura delle buste presentate al Comune, con le proposte di gestione per i prossimi 15 anni. Ad aggiudicarsi l’utilizzo dell’edificio – dietro pagamento di un canone di affitto – la società Rinascimento Holding, che fa capo a Luigi Ferrara, consigliere delegato di Sicuritalia, noto in città anche per aver ricoperto, tra i ruoli, quello di amministratore delegato di Cobe, la società in house di Palafrizzoni che in passato gestiva l’Accademia Carrara (oggi è advisory board dell’omonima Fondazione). Base del progetto un lavoro di rete con realtà ed associazioni note in città: Gamec, il Politecnico delle Arti, DeSidera, Liber (associazione librai bergamaschi), Slow Food Bergamo e Seminario permanente Veronelli. Non solo nuovi «abitanti», ma anche eventi, in tutto 48 in un anno. E, come già annunciato dal Comune, un’installazione di Andrea Mastrovito al piano terra.