Bergamo alla laurea preferisce il lavoro. Occupati da primato, pochi i «dottori»

Sembrano essere fedeli al motto «meglio un lavoro oggi che una laurea domani» i giovani bergamaschi. Nella nostra provincia i laureati sono pochi, solo il 20,2% , sette punti al di sotto della media nazionale, in compenso gli under 40 sono tra i più occupati d’Italia, Bergamo è quinta a livello nazionale. La disoccupazione giovanile all’ombra delle Orobie si attesta al 5,7% a fronte di una media italiana del 13,8%. Lo rivelano i dati Istat 2023 elaborati da Lab24-Sole 24 Ore che ha stilato una classifica della qualità della vita dei giovani, provincia per provincia. L’indicatore che vede Bergamo primeggiare riguarda il numero degli occupati , mentre la penuria di laureati tra i 25 e i 39 anni ci fa precipitare a fondo classifica, solo 94esimi in Italia.

Luci e ombre che non sorprendono, piuttosto confermano un trend «storico» per la Bergamasca. Una tendenza difficile da invertire, si direbbe. E che ha origini lontane. «Quello della carenza di laureati non è un dato nuovo, pur nelle differenze tra città e provincia, e va correlato al dato sull’occupabilità – spiega Claudio Ghilardi, presidente provinciale dell’Anp (Associazione nazionale presidi) –. C’è ancora una buona parte di ragazzi, e di famiglie, convinti che non abbia senso studiare e faticare dopo il diploma se si ha l’opportunità di trovare un lavoro prima. Se ne fa una questione prettamente economica. E in questo anche i genitori fanno la loro parte, va detto. Prevale una visione a breve termine dell’esistenza e la fiducia nel futuro è scarsa. Il titolo di studio e la laurea sono visti solo in relazione al futuro professionale, non personale, quello che prevale è il criterio economico. Il sistema valoriale sta sempre più degradando, non si guarda oltre con una visione più ampia della vita e questa è una responsabilità di tutti». Il tasso di dispersione scolastica si è abbassato, nella Bergamasca e a livello nazionale, come dimostrano gli esiti delle prove Invalsi, il problema oggi è più quello del riorientamento dei ragazzi delle scuole superiori, per far sì che trovino l’indirizzo di studio giusto per loro e non perdano tempo per arrivare al diploma. Ma l’obiettivo, per molti, resta trovare un lavoro il prima possibile. «In certi casi i diplomati sono più ricercati dei laureati, è il caso, ad esempio, degli indirizzi in finanza e marketing» fa notare il professor Ghilardi, che sottolinea come la soluzione del problema non riguardi solo il mondo della scuola e dell’Università.