Bergamo, arrivano sei ecoisole interrate per le attività commerciali

Le nuove ecoisole

In sicurezza

I contenitori interrati saranno collocati in vasche in cemento completamente sigillate e non necessitano di alcun collegamento. La piattaforma di sicurezza sarà dotata di un sistema di contrappesi e blocchi meccanici, studiato per impedire la caduta accidentale di persone o oggetti durante le operazioni di svuotamento.

Saranno installate in sei aree centrali di Città Bassa: Centro Piacentiniano – largo Belotti / via Partigiani; Borgo Santa Caterina – via Longo; Borgo San Leonardo – via Zambonate 67-71; Borgo Palazzo e zona cimitero – via Rubini; viale Papa Giovanni – via San Francesco d’Assisi 2, via Ghislanzoni 18.