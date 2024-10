Bergamo, blitz della Polizia contro la criminalità giovanile: droga e armi tra i reati - Video

I controlli a Bergamo

Anche la Polizia di Stato di Bergamo è stata impegnata nel blitz. L’operazione è frutto di indagini mirate, effettuate anche attraverso il monitoraggio dei social network, contro i reati connessi alle devianze giovanili, nell’ambito dell’azione di contrasto alla criminalità giovanile e allo street bullying. Gli agenti della locale Squadra Mobile di Bergamo con il supporto di 2 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano hanno effettuato controlli di ampia portata mirati a quei gruppi di ragazzi che già in passato si erano evidenziati per la commissione di varie tipologie di reato. Nel corso dell’operazione, sono state controllate a ltre 300 persone, 50 veicoli, elevate tre sanzioni amministrative per uso personale di sostanza stupefacente e denunciati 4 soggetti. Tra questi una ragazza minorenne intenta a rapinare con un coltellino dei suoi coetanei e un minorenne trovato in possesso di una pistola soft air priva del bollino rosso.