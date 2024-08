Bergamo, cadono detriti dal tetto del tribunale: transennato il marciapiede di via Garibaldi

Preoccupazione in via Garibaldi a Bergamo, intorno alle 9,30 di lunedì 26 agosto. Alcuni detriti in legno si sono staccato da un cornicione posto sulla facciata del retro del tribunale , cadendo sul marciapiede.

Probabile che la causa sia il vento delle prime ore di lunedì, a causa del maltempo, immediato è stato l’intervento dei vigili del fuoco di Bergamo per verificare eventuali pericoli: il marciapiede sul lato destro di via Garibaldi, in direzione rotonda dei Mille, è stato transennato per sicurezza.