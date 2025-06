Bergamo, Casa Doris accoglie la famiglia di Gaza: «Fuggiti dall’inferno»

La sorellina in terapia intensiva

Vengono da lì, infatti, e lì purtroppo è rimasta una di loro, la sorella Nehal di 12 anni: è in terapia intensiva e in condizioni ancora piuttosto serie, con ferite importanti, fra l’altro, agli arti inferiori. Nehal ne avrà per molto: intanto bisognava trovare una sistemazione adatta al resto della famiglia. A procurarla, in via Morelli, in quella Casa Doris che è la foresteria per i genitori dei bambini disabili in cura alla Casa Amoris Laetitia, hanno provveduto la Caritas diocesana e la Fondazione Angelo Custode. Giuseppe Giovanelli, direttore della Fondazione, è, con don Roberto Trussardi, direttore della Caritas diocesana, il primo ad andare incontro a Essam sul piazzale per dargli il benvenuto: «Per quello che possiamo, faremo di tutto per darvi un po’ di pace e di serenità. Siamo felici che siate qui». Il papà giunge le mani come in segno di preghiera: «Vi sono grato». «Abbiamo destinato loro quattro camere che in questo periodo sono libere», commenta Giovanelli, «si tratta di un’accoglienza temporanea, di emergenza, per questa estate. Poi bisognerà pensare ad una accoglienza di secondo livello, un appartamento dove il nucleo familiare possa ritrovarsi e riunirsi, una base da cui possa ripartire. Ne parleremo anche con tutte le istituzioni del territorio. Intanto, oltre a un tetto sopra la loro testa, metteremo a loro disposizione i servizi della Fondazione, come lo psicologo, il pediatra, gli operatori». Gli operatori e, verrebbe da dire, soprattutto le operatrici e le volontarie: che fanno quasi a gara per tenere in braccio la piccolina di cinque mesi e coccolarla come se fosse figlia loro.