Bergamo, controlli contro le occupazioni abusive nei box Aler di via Rovelli
I CONTROLLI. Operazione con Polizia, Digos e Carabinieri nel quartiere Boccaleone: verificati 145 garage. Trovata una persona che dormiva in un box, circa venti locali da sgomberare e ripulire.
Proseguono sui territori le azioni per il contrasto alle occupazioni abusive e il rispristino della legalità nelle case popolari. A Bergamo, nei box di via Rovelli 36, quartiere Boccaleone, Aler Bergamo-Lecco-Sondrio ha effettuato un sopralluogo congiunto con la Polizia di Stato, la Digos e i Carabinieri per verificare la situazione dell’area e contrastare episodi di occupazione abusiva e utilizzo improprio degli spazi. L’operazione ha riguardato il controllo dell’intero complesso.
Una ventina di box da liberare
Sono stati verificati i 145 garage presenti, aprendo quelli sfitti per accertare eventuali utilizzi non autorizzati o la presenza di persone all’interno. Durante le verifiche è stata trovata una persona che dormiva in uno dei box, successivamente accompagnata in Questura per l’identificazione. In altri tre locali sono stati trovati materassi e reti, segni evidenti della permanenza di persone, mentre in diversi altri garage è stato rinvenuto materiale abbandonato. Nel complesso risultano circa una ventina di box da liberare e ripulire. Nell’area sono state inoltre individuate tre auto abbandonate. A seguito del sopralluogo sono stati presi accordi con l’azienda che provvederà allo sgombero delle masserizie e alla pulizia dei corselli e dei locali tecnici, oltre alla rimozione dei materiali abbandonati nell’area sopra i box, così da consentire la successiva messa in sicurezza degli spazi.
L’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, plaude all’intervento, importante per riportare «legalità e sicurezza nelle case Aler di via Rovelli, dove gli inquilini onesti lamentavano il perdurare di episodi gravi e non più accettabili». «Ringrazio la Polizia di Stato, la Digos e i Carabinieri – afferma il presidente di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio Corrado Zambelli – per la collaborazione e per l’attenzione dimostrata. Operazioni come questa sono fondamentali per riportare ordine e sicurezza negli immobili di edilizia pubblica».
© RIPRODUZIONE RISERVATA