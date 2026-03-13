Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Venerdì 13 Marzo 2026

Bergamo, controlli contro le occupazioni abusive nei box Aler di via Rovelli

I CONTROLLI. Operazione con Polizia, Digos e Carabinieri nel quartiere Boccaleone: verificati 145 garage. Trovata una persona che dormiva in un box, circa venti locali da sgomberare e ripulire.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Una foto recente dei controlli nei box di via Rovelli delle case Aler
Una foto recente dei controlli nei box di via Rovelli delle case Aler

Proseguono sui territori le azioni per il contrasto alle occupazioni abusive e il rispristino della legalità nelle case popolari. A Bergamo, nei box di via Rovelli 36, quartiere Boccaleone, Aler Bergamo-Lecco-Sondrio ha effettuato un sopralluogo congiunto con la Polizia di Stato, la Digos e i Carabinieri per verificare la situazione dell’area e contrastare episodi di occupazione abusiva e utilizzo improprio degli spazi. L’operazione ha riguardato il controllo dell’intero complesso.

Una ventina di box da liberare

Sono stati verificati i 145 garage presenti, aprendo quelli sfitti per accertare eventuali utilizzi non autorizzati o la presenza di persone all’interno. Durante le verifiche è stata trovata una persona che dormiva in uno dei box, successivamente accompagnata in Questura per l’identificazione. In altri tre locali sono stati trovati materassi e reti, segni evidenti della permanenza di persone, mentre in diversi altri garage è stato rinvenuto materiale abbandonato. Nel complesso risultano circa una ventina di box da liberare e ripulire. Nell’area sono state inoltre individuate tre auto abbandonate. A seguito del sopralluogo sono stati presi accordi con l’azienda che provvederà allo sgombero delle masserizie e alla pulizia dei corselli e dei locali tecnici, oltre alla rimozione dei materiali abbandonati nell’area sopra i box, così da consentire la successiva messa in sicurezza degli spazi.

L’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, plaude all’intervento, importante per riportare «legalità e sicurezza nelle case Aler di via Rovelli, dove gli inquilini onesti lamentavano il perdurare di episodi gravi e non più accettabili». «Ringrazio la Polizia di Stato, la Digos e i Carabinieri – afferma il presidente di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio Corrado Zambelli – per la collaborazione e per l’attenzione dimostrata. Operazioni come questa sono fondamentali per riportare ordine e sicurezza negli immobili di edilizia pubblica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Giustizia, Criminalità
Forze Ordine
Politica
Enti locali
Sociale
Questioni sociali (generico)
senzatetto
Paolo Franco
Corrado Zambelli
Aler Bergamo-Lecco-Sondrio
Polizia di Stato
Digos
Carabinieri