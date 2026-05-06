Bergamo, crescono i passaporti stampati: +17%. Boom di richieste in Posta

Crescono le domande tramite il servizio Polis

Un ruolo importante è stato svolto dal servizio «Polis» di Poste Italiane , attivo nei Comuni sotto i 15 mila abitanti e pensato per facilitare l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione. Attraverso gli uffici postali abilitati i cittadini possono presentare la domanda di passaporto , mentre restano di competenza della Questura tutte le verifiche istruttorie e la stampa del documento.

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Agenda Passaporti: appuntamenti fino al 2027

La Questura precisa che il sistema è articolato in più canali: le agende BGPQ60 e BGPQ64 per le richieste ordinarie e la BGPQ65 dedicata ai casi urgenti documentati. Nuovi appuntamenti vengono caricati ogni giorno alle 10.30, esclusi mercoledì e giovedì, con disponibilità a tre giorni di distanza.