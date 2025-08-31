Cronaca / Bergamo Città
Domenica 31 Agosto 2025
Bergamo, davanti a Palazzo Frizzoni la lettura dei nomi dei 12mila bambini uccisi dal 7 ottobre 2023 - Foto e video
L’INIZIATIVA. Come prime voci il Vescovo Beschi e la sindaca Carnevali. Si proseguirà fino alle 20 di domenica 31 agosto.
Una folla silenziosa presente già dalle 9.30 di questa mattina, 31 agosto, davanti a palazzo Frizzoni ha ascoltato i nomi dei bambini uccisi in Israele e nella Striscia di Gaza a partire dal 7 ottobre 2023.
Vescovo e sindaca le prime voci
I primi lettori sono stati il Vescovo Francesco Beschi e la sindaca Elena Carnevali. La lettura è iniziata dopo l’intervento di Marzia Marchesi, assessora alla Pace: ha spiegato che «la giornata è stata organizzata in occasione della partenza della Global Sumud Flotilla per far sentire la nostra voce per la pace e per la solidarietà al popolo palestinese. Uniti, oggi, diciamo no alla guerra e all’occupazione armata di Gaza e ribadiamo il nostro impegno per la pace, la giustizia e la dignità umana». La lettura dei 12mila nomi, gli stessi che il cardinale Matteo Zuppi ha letto a Montesole il 14 agosto, coinvolge le tante associazioni e gruppi che hanno risposto all’appello dell’amministrazione promosso con una delibera di giunta del 28 agosto a cui tutti i gruppi consiliari hanno aderito.
Tra i presenti gli aderenti alla Rete bergamasca pace e disarmo e al Coordinamento provinciale bergamasco Enti locali per la pace e i diritti umani. Tante le bandiere della pace. La lettura prosegue per tutta la giornata fino a questa sera, 31 agosto, alle 20.
