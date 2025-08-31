Bergamo, davanti a Palazzo Frizzoni la lettura dei nomi dei 12mila bambini uccisi dal 7 ottobre 2023 - Foto e video

Vescovo e sindaca le prime voci

I primi lettori sono stati il Vescovo Francesco Beschi e la sindaca Elena Carnevali. La lettura è iniziata dopo l’intervento di Marzia Marchesi, assessora alla Pace: ha spiegato che «la giornata è stata organizzata in occasione della partenza della Global Sumud Flotilla per far sentire la nostra voce per la pace e per la solidarietà al popolo palestinese. Uniti, oggi, diciamo no alla guerra e all’occupazione armata di Gaza e ribadiamo il nostro impegno per la pace, la giustizia e la dignità umana». La lettura dei 12mila nomi, gli stessi che il cardinale Matteo Zuppi ha letto a Montesole il 14 agosto, coinvolge le tante associazioni e gruppi che hanno risposto all’appello dell’amministrazione promosso con una delibera di giunta del 28 agosto a cui tutti i gruppi consiliari hanno aderito.