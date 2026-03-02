Bergamo, due giovani fratelli arrestati per spaccio in concorso

Gli agenti della polizia di Stato di Bergamo hanno arrestato due giovani fratelli italiani, di 20 e 22 anni, per spaccio in concorso. È successo nella serata di domenica 1° febbraio.

La perquisizione

In via Valle, a Monterosso, gli agenti hanno controllato uno dei due giovani, che alla vista degli operatori si è disfatto di uno zaino lanciandolo in un terreno adiacente. Recuperato, al suo interno sono stati trovati circa 80 grammi di hashish, di cui una parte già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e un coltello a serramanico.