Cronaca / Bergamo Città Lunedì 02 Marzo 2026

Bergamo, due giovani fratelli arrestati per spaccio in concorso

L’OPERAZIONE. Alla vista degli agenti, uno di loro s’è disfatto di uno zaino con 80 grammi di hashish. In casa altri 60, disposto l’obbligo di firma.

Redazione Web
Redazione Web

Bergamo

Gli agenti della polizia di Stato di Bergamo hanno arrestato due giovani fratelli italiani, di 20 e 22 anni, per spaccio in concorso. È successo nella serata di domenica 1° febbraio.

La perquisizione

In via Valle, a Monterosso, gli agenti hanno controllato uno dei due giovani, che alla vista degli operatori si è disfatto di uno zaino lanciandolo in un terreno adiacente. Recuperato, al suo interno sono stati trovati circa 80 grammi di hashish, di cui una parte già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e un coltello a serramanico.

Il materiale sequestrato dagli agenti
Il materiale sequestrato dagli agenti

Quindi è scattata la perquisizione domiciliare, che ha consentito di rinvenire altri 1,9 grammi. Inoltre, nella disponibilità del fratello sono stati trovati circa 60 grammi di hashish e un bilancino: il tutto è stato sottoposto a sequestro. I due ragazzi sono stati arrestati, l’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto disponendo per entrambi l’obbligo di firma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Sociale
Questioni sociali (generico)
Polizia di Stato