Bergamo festeggia il 2 Giugno - Le foto e il video

Una Festa della Repubblica partecipata a Bergamo: in piazza Vittorio Veneto, in occasione del 78° anniversario della proclamazione della Repubblica, alla presenza di una nutrita rappresentanza di autorità civili e militari, sono state centinaia le persone che hanno assistito alla cerimonia organizzata dalla Prefettura, durante la quale il prefetto di Bergamo, Giuseppe Forlenza, ha letto il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rivolto a tutti i prefetti d’Italia.

«Nel 1946 la scelta del popolo italiano per la Repubblica scrisse una pagina decisiva di democrazia e pose le basi per un rinnovato patto sociale, che avrebbe trovato compiuta articolazione nella Carta costituzionale», sono le parole del Capo dello Stato. «Fare memoria del lascito ideale di quegli avvenimenti fondativi è dovere civico e preziosa opportunità per riflettere insieme sulle ragioni che animano la vita della nostra collettività, inserita oggi nella più ampia comunità dell’Unione Europea cui abbiamo deciso di dar vita con gli altri popoli liberi del continente e di cui consacreremo, tra pochi giorni, con l’elezione del Parlamento Europeo, la sovranità – prosegue il messaggio del Presidente della Repubblica –. Fare memoria è un esercizio proprio a ogni cittadino e soprattutto per quanti, esercitando pubbliche funzioni, trovano nei principi costituzionali di libertà, uguaglianza e solidarietà una bussola di sicuro orientamento di fronte alle complesse sfide del presente».