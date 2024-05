Domenica la Festa della Repubblica: onorificenze al merito a 32 bergamaschi

Ci sarà anche il sorvolo di un elicottero AB205 del Terzo reggimento di sostegno dell’Aviazione militare, mentre la squadra speciale Saf, il soccorso speleo alpino fluviale dei vigili del fuoco, specializzata nella gestione di interventi in quota, simulerà il soccorso di una persona colta da malore mentre si trova all’ultimo piano della Torre dei Caduti, tramite l’allestimento di una teleferica di recupero del paziente. Sarà dunque una cerimonia al contempo solenne ma articolata e dinamica quella predisposta dalla Prefettura cittadina per domenica 2 Giugno in piazza Vittorio Veneto, in occasione del 78° anniversario di fondazione della Repubblica italiana.