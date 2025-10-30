Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 30 Ottobre 2025
Bergamo, il 60% dei diplomati trovano lavoro entro sei mesi
IL DATO. Sei su dieci degli studenti che completano le scuole superiori trova lavoro entro sei mesi dal diploma.
Bergamo
È quanto emerge dall’ultima Analisi occupazionale post qualifica e diploma pubblicata dalla Provincia di Bergamo, che mostra un trend in crescita: dal 52,5% del 2022 al 60,06% del 2024, con l’82% occupato entro un anno.
A trainare l’occupazione sono i diplomati degli istituti professionali (74% con lavoro immediato) e tecnici (65%), mentre tra i liceali solo il 31,6% lavora subito — molti proseguono però gli studi universitari (oltre il 65%). Il report, curato dal servizio Istruzione provinciale guidato da Anastasia Longaretti, fotografa anche l’impatto del calo demografico: in cinque anni gli studenti bergamaschi sono diminuiti del 4,5% (-6.498 iscritti).
Le curiosità
Sorprende la presenza dei liceali tra camerieri e baristi (oltre metà degli assunti in questi ruoli), spesso studenti universitari che lavorano per mantenersi. Cresce inoltre la qualità dei contratti: +61,8% i rapporti a tempo indeterminato e +31,9% gli apprendistati, mentre calano i tirocini (-55%). Per Umberto Valois, consigliere provinciale con delega al patrimonio scolastico, «i dati confermano la forte vocazione industriale del territorio». Ma la priorità resta contrastare la dispersione: entro fine anno partirà un progetto di orientamento intensivo per chi rischia di abbandonare la scuola, in collaborazione con i Comuni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA