Bergamo, il 60% dei diplomati trovano lavoro entro sei mesi

È quanto emerge dall’ultima Analisi occupazionale post qualifica e diploma pubblicata dalla Provincia di Bergamo, che mostra un trend in crescita: dal 52,5% del 2022 al 60,06% del 2024, con l’82% occupato entro un anno.

A trainare l’occupazione sono i diplomati degli istituti professionali (74% con lavoro immediato) e tecnici (65%), mentre tra i liceali solo il 31,6% lavora subito — molti proseguono però gli studi universitari (oltre il 65%). Il report, curato dal servizio Istruzione provinciale guidato da Anastasia Longaretti, fotografa anche l’impatto del calo demografico: in cinque anni gli studenti bergamaschi sono diminuiti del 4,5% (-6.498 iscritti).