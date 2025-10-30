Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 30 Ottobre 2025

Bergamo, il 60% dei diplomati trovano lavoro entro sei mesi

IL DATO. Sei su dieci degli studenti che completano le scuole superiori trova lavoro entro sei mesi dal diploma.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Bergamo, il 60% dei diplomati trovano lavoro entro sei mesi
Bergamo, il 60% dei diplomati trovano lavoro entro sei mesi

Bergamo

È quanto emerge dall’ultima Analisi occupazionale post qualifica e diploma pubblicata dalla Provincia di Bergamo, che mostra un trend in crescita: dal 52,5% del 2022 al 60,06% del 2024, con l’82% occupato entro un anno.

A trainare l’occupazione sono i diplomati degli istituti professionali (74% con lavoro immediato) e tecnici (65%), mentre tra i liceali solo il 31,6% lavora subito — molti proseguono però gli studi universitari (oltre il 65%). Il report, curato dal servizio Istruzione provinciale guidato da Anastasia Longaretti, fotografa anche l’impatto del calo demografico: in cinque anni gli studenti bergamaschi sono diminuiti del 4,5% (-6.498 iscritti).

Le curiosità

Sorprende la presenza dei liceali tra camerieri e baristi (oltre metà degli assunti in questi ruoli), spesso studenti universitari che lavorano per mantenersi. Cresce inoltre la qualità dei contratti: +61,8% i rapporti a tempo indeterminato e +31,9% gli apprendistati, mentre calano i tirocini (-55%). Per Umberto Valois, consigliere provinciale con delega al patrimonio scolastico, «i dati confermano la forte vocazione industriale del territorio». Ma la priorità resta contrastare la dispersione: entro fine anno partirà un progetto di orientamento intensivo per chi rischia di abbandonare la scuola, in collaborazione con i Comuni.

Leggi tutto l’articolo di Filippo Magni sulla copia digitale de L'Eco di Bergamo
Leggi la copia digitale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Lavoro
Impiego
Istruzione
Scuola
Economia, affari e finanza
Economia (generico)
Politica
Enti locali
Anastasia Longaretti
Umberto Valois
Filippo Magni
provincia di bergamo
Comuni