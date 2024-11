Bergamo, imbrattato nella notte Palazzo Frizzoni. Il Comune: «Gravità inaccettabile» - Foto e video

Grave atto vandalico in centro a Bergamo, nella notte tra l’11 e il 12 novembre. Le facciate di Palazzo Frizzoni, sede del Comune, e di Palazzo Uffici sono state imbrattate con scritte novax - «vax = morte» - e con riferimenti alla gestione della crisi climatica - «Co2 = frode». Già dall’alba, squadre al lavoro per ripulire i due edifici.

Il Comune: «Gravità inaccettabile»

«L’Amministrazione comunale di Bergamo - si legge in un comunicato ufficiale - esprime una ferma e assoluta condanna nei confronti del gesto vandalico perpetrato contro le sedi istituzionali di Palazzo Frizzoni e Palazzo Uffici. Questo atto di violenza simbolica contro le istituzioni è di una gravità inaccettabile, e costituisce un attacco non solo ai luoghi fisici della democrazia, ma anche alla convivenza civile e al rispetto delle leggi».

«L’Amministrazione ha sporto denuncia contro ignoti per l’imbrattamento delle sedi comunali e la Sindaca si riserva di farlo nei confronti delle ingiurie a lei rivolte» «È altrettanto preoccupante - prosegue la nota - che dietro questo gesto si nasconda una pericolosa negazione della realtà scientifica. Negare l’evidenza dei cambiamenti climatici causati dall’antropizzazione, e diffondere teorie che minimizzano l’impatto delle alluvioni, delle siccità e delle altre conseguenze su salute e ambiente, non solo è irresponsabile ma va contro l’impegno globale che deve essere assunto per la salvaguardia del nostro territorio e pianeta e delle future generazioni, peraltro le più attente e sensibili alla questione della crisi climatica».

Palazzo Frizzoni risponde punto su punto: «L’Amministrazione comunale continuerà con determinazione il suo impegno per la sostenibilità, perseguendo l’obiettivo dell’azzeramento delle emissioni di CO2 entro il 2030, come parte di un impegno collettivo che ci vede coinvolti con altre 8 città pioniere in Italia e con le 112 città europee selezionate dalla Commissione Europea».

«Nel frattempo, l’Amministrazione ha sporto denuncia contro ignoti per l’imbrattamento delle sedi comunali e la Sindaca si riserva di farlo nei confronti delle ingiurie a lei rivolte. La Questura ha già avviato le indagini, e confidiamo che gli autori di questo gesto vengano presto identificati e chiamati a rispondere delle loro ignobili azioni».

Sui social la reazione dell’europarlamentare Giorgio Gori, ex sindaco di Bergamo. In un comunicato quella del consigliere regionale Ivan Rota (Forza Italia): «Un atto vile e ingiustificabile, solidarietà alla sindaca Carnevali e tolleranza zero verso chi colpisce il bene comune. Un gesto inaccettabile compiuto da gentaglia senza alcun rispetto per il prossimo».

«Atti di vandalismo di questo tipo sono del tutto ingiustificabili, ancor più quando compiuti nel nome di ideali personali o convinzioni opinabili. Non possiamo tollerare che la città e le sue istituzioni vengano sfregiate da persone che agiscono nell’anonimato e nella totale irresponsabilità. Confido che i responsabili siano individuati e chiamati a risarcire il danno compiuto».

«Alla paura rispondiamo con fermezza, restando aperti al confronto civile» Alessandro De Bernardis, segretario cittadino del Pd, non usa mezzi termini: «È un gesto vergognoso che crea un clima intimidatorio per chi lavora in Comune e per la città. Alla paura rispondiamo con fermezza, restando aperti al confronto civile. È inaccettabile negare l’urgenza della crisi climatica, Bergamo continuerà a impegnarsi nella lotta al cambiamento climatico con il progetto NetZero Cities».

«Questi attacchi ci spingono a portare avanti la nostra campagna di sensibilizzazione sui vaccini, l’informazione fatta da esperti del settore è fondamentale per comprenderne l’utilità e il ruolo all’interno del modello di sanità preventiva che noi vogliamo proporre, ma anche per scardinare la paura che alcune persone hanno sull’argomento vaccini. Crediamo che attraverso l’informazione e la conoscenza qualsiasi paura possa essere compresa e allontanata», ha aggiunto Francesca Riccardi, capogruppo del Pd in Consiglio comunale.