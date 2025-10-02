Bergamo, l’autopsia del clochard: morto a seguito della caduta

Un grave trauma cranico causato dalla caduta dalla balaustra e che ha provocato, come conseguenza, un’emorragia cerebrale che si è rivelata fatale. Questi i primi risultati dell’autopsia sul corpo di Dadrah Manjinder, il senzatetto di 46 anni trovato morto mercoledì scorso, 23 settembre, in via Locatelli. L’esame autoptico, eseguito il 1° ottobre all’obitorio dell’ospedale Papa Giovanni XXIII dal medico legale Matteo Marchesi, su disposizione del sostituto procuratore Emanuele Marchisio, ha fornito elementi decisivi per chiarire le cause del decesso.

Escluso il coinvolgimento di terzi

È stato escluso con certezza il coinvolgimento di terze persone e accertato che la morte dell’uomo è sopraggiunta a seguito del grave trauma cranico: la caduta dalla balaustra del colonnato della chiesa di San Marco gli ha provocato la violenta emorragia e un esteso edema cerebrale, risultati purtroppo fatali.

La salma sarà ora restituita ai familiari. A farsene carico sarà la sorella, residente a Latina, che ha già fatto sapere di voler affrontare personalmente e a proprie spese le pratiche per il rimpatrio Il medico legale, oltre a confermare le gravi lesioni, ha riscontrato anche tracce di soffocamento, provocato dal rigurgito del cibo che l’indiano aveva consumato: circostanza che potrebbe aver contribuito al decesso. La sera precedente la morte, Dadrah Manjinder era stato visitato dal personale del 118 proprio a seguito della caduta, ma aveva poi rifiutato il ricovero in ospedale. Concluse le procedure autoptiche e rilasciato il nulla osta da parte dell’autorità giudiziaria, la salma sarà ora restituita ai familiari.

L’ultimo saluto in India