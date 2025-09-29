Clochard trovato morto, rintracciata la sorella: si occuperà di funerali e rimpatrio

È stata rintracciata una sorella di Dadrah Manjinder , il quarantaseienne di origine indiana, senza fissa dimora, trovato morto martedì 23 settembre sotto i portici della chiesa di San Marco e Santa Rita. La donna vive a Latina e ha fatto sapere che si occuperà personalmente (e a sua spese) della procedura di rimpatrio dell’urna in India: l’intenzione è infatti quella di cremare il corpo del quarantaseienne e di riportarlo in patria per l’ultimo saluto.