Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 26 Settembre 2025

Clochard trovato morto in via Locatelli a Bergamo, il 1° ottobre l’autopsia

LE INDAGINI. L’esame servirà a chiarire le circostanze della morte. Il Comune è alla ricerca dei parenti.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

I soccorsi sotto il porticato di via Locatelli
I soccorsi sotto il porticato di via Locatelli

È stata fissata per mercoledì 1° ottobre all’ospedale Papa Giovanni XXIII l’autopsia sul corpo di Dadrah Manjinder, il quarantaseienne di origine indiana, senza fissa dimora, trovato morto martedì 23 settembre sotto i portici della chiesa di San Marco e Santa Rita.

Si cercano i parenti

L’esame servirà a chiarire le circostanze della morte: secondo la prima ricostruzione dei fatti, il quarantaseienne era caduto rovinosamente dalla balaustra del colonnato della chiesa, venendo anche medicato dal personale del 118, intervenuto sul posto, ma rifiutando poi il ricovero in ospedale. Alle 10 di martedì mattina un passante l’ha notato senza vita e, a quel punto, ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano.

Si attende l’autopsia

L’autopsia chiarirà se la caduta – e la conseguente botta alla testa – siano stati all’origine della morte di Dadrah Manjinder. Il Comune è anche alla ricerca dei suoi parenti, non ancora rintracciati.

Nel frattempo la comunità della chiesa di San Marco e Santa Rita ha ricordato la scomparsa di Dadrah Manjinder «con mazzi di fiori e preghiere dei fedeli durante la Messa», ha detto il parroco di Sant’Alessandro della Croce (cui fa capo la chiesa di San Marco), don Pietro Biaggi.

L’uomo, in Italia da tanto tempo, era conosciuto negli ambienti della Caritas, del Patronato San Vincenzo, del dormitorio di via Galgario e della Casa Amadei, che più volte negli anni l’hanno aiutato, offrendo pranzi, docce e un letto per dormire. Gli operatori delle due associazioni l’hanno ricordato come «una persona tranquilla, cordiale, affetta però da una forte dipendenza da alcol». Proprio l’abuso di alcol, dovrebbe avere causato la brutta caduta che gli è costata la vita.

Leggi anche

Conosciuto dal territorio

«Si è trattato di una tragedia - continua don Biaggi- che solleva molti interrogativi sulla condizione di fragilità di queste persone. Lui, venendo spesso da noi a dormire, era molto conosciuto in zona». Nell’ultimo periodo la sua routine era sempre la stessa : «Si alzava presto, chiedeva a volte una brioche al bar Nuovo Fermoposta, si sedeva a bere sulle panchine del Sentierone e si recava poi a pranzo al Patronato. Finita la giornata ritornava alla chiesa per dormire».

«il Comune - ha spiegato l’assessore alla Sicurezza, Giacomo Angeloni- si metterà prima in contatto con la sorella del defunto che, a quanto riferito da Manjinder agli operatori del Patronato, dovrebbe risiedere a Roma. Chiederemo quindi alla parente se vuole occuparsene. Se la sorella è impossibilitata perché non è a Roma o in Italia, ci rivolgeremo all’ambasciata per capire se ci sono dei parenti in India». Qualora non sia possibile rintracciare parenti o familiari, « si occuperà il Comune del funerale e Manjinder verrà sepolto a Bergamo».
Sabato 27 settembre , alle 17, ci sarà un’altra funzione in cui il 46enne verrà ricordato «e si parlerà della situazione di tante altre persone, che vivono situazioni analoghe», ha detto il parroco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Salute
Ospedali, Cliniche
Sociale
Povertà
Gente, Persone
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Crisi
Dadrah Manjinder
Comune di Bergamo