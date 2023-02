Bergamo, mamma e bimba di 4 anni investite da un’auto

Una mamma di 38 anni e la sua bimba di 4 anni sono state investite nel pomeriggio di giovedì 9 febbraio in via Grumello a Bergamo . L’incidente è avvenuto poco prima dell 15 all’altezza dell’attraversamento pedonale nei pressi dell’azienda Ceta: a travolgerle una Fiat Punto che viaggiava verso il centro città: ancora da chiarire la dinamica e le cause dell’impatto. Sul posto sono arrivate due ambulanze e l’auto medica che hanno soccorso la madre e la piccola per poi trasportarle all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice giallo.