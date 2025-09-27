Bergamo, maxi-controlli antidroga e Daspo in zona stazione

Una quindicina di uomini delle forze dell’ordine tra polizia di Stato, carabinieri e polizia locale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel pomeriggio del 26 settembre, nelle zone più problematiche della città dal punto di vista della sicurezza. Con un’unita cinofila agenti e militari hanno controllato piazzale Alpini, la stazione Teb, viale Papa Giovanni, galleria Fanzago, Malpensata, via Bonomelli, via Paglia e via Mai. E così è stato anche nella serata di giovedì (con l’unità cinofila della Guardia di finanza)

Controllate 137 persone

Complessivamente sono state controllate 137 persone, delle quali 40 con precedenti. Tra questi è stata controllata una persona indagata per violazione del foglio di via obbligatorio dal comune di Bergamo e segnalata per violazione del divieto di dimora. Tre persone sono state sanzionate per possesso di sostanze stupefacenti. È stato inoltre adottato un provvedimento di allontanamento dalla zona a controllo rafforzato (daspo urbano) e un ordine di allontanamento a seguito di contestazione per ubriachezza molesta. Sono infine stati sequestrati 16 grammi tra hashish e marijuana, che qualcuno ha provveduto a gettare a terra non appena ha intravisto da lontano le divise.

Le operazioni precedenti

In uno degli ultimi controlli, mercoledì 17 settembre, le forze dell’ordine erano entrate in azione tra il quartiere della Malpensata, piazzale Alpini, via Mai e le stazioni (Autolinee ferroviaria e Teb), erano state controllate 26 persone, di cui 14 già note alle forze dell’ordine. Due stranieri erano stati indagati per possesso a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, trovati rispettivamente con 14 grammi di marijuana e 6 di hashish il primo e 25 grammi di hashish il secondo, quest’ultimo indagato anche per violazione del «daspo urbano». Altre tre persone erano state segnalate per possesso di droga.