Bergamo, nel pomeriggio la presentazione della Giunta Carnevali - La diretta sui nostri social

Giovedì 20 giugno alle 17 il nuovo esecutivo di Palazzo Frizzoni avrà finalmente nomi e volti, ed entro domenica sera sarà convocato il primo Consiglio comunale. Si è parlato tanto in questi giorni delle ultime caselle da riempire: due nomi, quelli che la neosindaca potrebbe spendere come figure di fiducia appartenenti all’area moderata, e altrettante deleghe, la Mobilità e la Cultura.

Claudia Lenzini Elena Carnevali non ha mai fatto mistero di voler rappresentare nella sua squadra tutte le anime che le hanno permesso di vincere le elezioni, e di farlo al primo turno. Una di queste è la sua lista civica, che ha portato a casa il 7,91% delle preferenze e tre consiglieri comunali. In giunta entrerà così la capolista Claudia Lenzini, avvocato e presidente del circolo di Bergamo delle Acli.

Restano aperti alcuni interrogativi su come la sindaca ha deciso di distribuire le deleghe, a partire proprio dal nodo della Mobilità; mentre appaiono tramontate le quotazioni di Filippo Simonetti e Gianni Scarfone, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Teb, un nome che si affaccia è quello dell’ex presidente di Atb Alessandro Redondi, l’uomo più vicino a Elena Carnevali, senz’altro la figura di fiducia per eccellenza della neosindaca, sul quale molto si è detto in queste settimane anche rispetto a una sua nomina a capo di Gabinetto.

Alessandro Redondi A lui potrebbe andare l’assessorato più «scomodo». In alternativa la nona casella potrebbe essere appannaggio dell’area moderata di Bergamo Europea, la lista centrista formata da Italia Viva e +Europa, che con il 2,75% ha portato in Consiglio comunale la capolista Paola Rossi. La richiesta alla neosindaca di essere presenti in giunta è stata avanzata subito dopo lo spoglio delle schede e la possibilità che l’area in quota ai moderati ex Terzo polo faccia parte del nuovo esecutivo di Palazzo Frizzoni non è mai stata accantonata. Ma non è escluso che la squadra possa addirittura ampliarsi (la scelta spetta al sindaco), per superare l’impasse dell’ultimo periodo, coinvolgendo tutte le componenti della nuova maggioranza. Del resto, nell’amministrazione precedente alcuni assessori – sindaco compreso – avevano fino a 6-7 deleghe a testa.

