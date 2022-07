Bergamo, per Palazzo della Libertà la svolta: i lavori partono ad agosto

L’ultima volta che l’atrio di Palazzo della Libertà è stato aperto alla città era il 2018, con la mostra sul concorso per la riqualificazione del Centro Piacentiniano. « È stato un modo per iniziare a mettere piede nell’edificio e far cogliere la sua particolarità, un’anticipazione di quello che era nelle nostre intenzioni » confida l’assessore alla Riqualificazione urbana del Comune di Bergamo Francesco Valesini .