Bergamo, piazza Angelini restituita ai cittadini: conclusa la riqualificazione in Città Alta - Foto

È stata completata la riqualificazione di piazza Angelini, ultimo tassello di un più ampio progetto di valorizzazione degli spazi pubblici di Città Alta portato avanti dal Comune di Bergamo. L’intervento, concluso il 28 aprile, si inserisce in una strategia di lungo periodo che ha già interessato piazza Mascheroni e piazza Cittadella, con l’obiettivo di restituire qualità urbana e vivibilità a luoghi per anni utilizzati principalmente come parcheggi.

Alla base del progetto c’è una riorganizzazione complessiva della sosta e degli accessi, resa possibile anche dalla realizzazione del parcheggio della Fara e dalla ridefinizione degli stalli lungo le Mura. Un processo che ha consentito di liberare progressivamente le piazze e restituirle alla fruizione pedonale.

È stata completata la riqualificazione di piazza Angelini

(Foto di Bedolis) È stata completata la riqualificazione di piazza Angelini

(Foto di Bedolis)

Il progetto di piazza Angelini ha preso forma nel 2025 attraverso momenti di confronto con i residenti e successivi approfondimenti tecnici. L’intervento ha puntato sulla valorizzazione dello spazio pubblico con elementi di verde e arredo urbano , mantenendo al tempo stesso una porzione libera e flessibile per diversi utilizzi, come eventi e momenti di socialità.

Nel corso della fase esecutiva, anche in dialogo con la Soprintendenza, il progetto è stato aggiornato: il cattivo stato della pavimentazione esistente ha portato al suo completo rifacimento, mentre gli alberi sono stati piantati direttamente a terra anziché in vaso.

Per limitare i disagi a residenti e visitatori, l’avvio del cantiere è stato posticipato a dopo le festività natalizie. I lavori sono partiti il 12 gennaio 2026 e si sono conclusi nei tempi previsti.

250mila euro di lavori

L’intervento, dal valore complessivo di 250mila euro interamente finanziati dal Comune, ha previsto la pedonalizzazione della piazza, una nuova pavimentazione permeabile, la piantumazione di un filare di alberi in continuità con il vicino lavatoio, nuove sedute e il rinnovo dell’illuminazione pubblica con tecnologia Led.

«Sarà luogo di incontro e socialità»