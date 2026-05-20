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Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 20 Maggio 2026

Bergamo, protocollo d’intesa tra Comune e Cgil per la sicurezza dei rider

LA NOVITÀ. Siglato l’accordo a Palazzo Frizzoni. In campo la Polizia locale per attività di informazione e sensibilizzazione.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web
Bergamo, protocollo d’intesa tra Comune e Cgil per la sicurezza dei rider
Un rider a Bergamo

Bergamo

Un percorso di informazione e sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale destinato ai rider. A Palazzo Frizzoni, il Comune di Bergamo e Nidil Cgil Bergamo hanno sottoscritto il «Protocollo d’intesa per la sicurezza stradale e la formazione dei lavoratori del food delivery».

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L’iniziativa nasce nell’ambito degli obiettivi del Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) del Comune, legati al miglioramento della sicurezza urbana e stradale. Inoltre, la Polizia locale ha rilevato un’incidenza crescente di comportamenti in violazione del Codice della strada da parte dei rider.

I principi del Protocollo

Il Protocollo ha una durata di 12 mesi e prevede la realizzazione di attività di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolte ai rider, «con l’obiettivo di aumentare la conoscenza delle norme del Codice della strada, riducendo così infrazioni e sinistri, promuovendo comportamenti di guida corretti e migliorare le condizioni di sicurezza nello svolgimento dell’attività lavorativa».

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Polizia locale protagonista

Le attività saranno coordinate dal vice comandante della Polizia locale Antonio Bettoni e dal vice commissario Alberto Mastromattei, e saranno realizzate con risorse umane, strumentali e organizzative della Polizia locale e della Cgil. Il testo prevede linoltre la possibilità di adesione, con atto formale, da parte di altre sigle sindacali. Nidil Cgil Bergamo collaborerà favorendo il contatto con i rider, anche con attività di mediazione linguistica e culturale.

Come funziona

Le attività di informazione si svolgeranno con momenti di confronto informale, distribuzione di materiale informativo e attività di sensibilizzazione. La partecipazione dei rider sarà volontaria, senza obblighi o vincoli. Verranno illustrate le principali norme del Codice della strada, l’uso corretto dei dispositivi di sicurezza, i rischi sanzionatori e le conseguenze amministrative delle infrazioni.

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Presenti alla firma del Protocollo l’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni, il comandante della Polizia locale Monica Porta, il vice comandante Antonio Bettoni, il vice commissario Alberto Mastromattei, il segretario generale di Cgil Bergamo Marco Toscano, Francesco Chiesa e Ayman Bourrai per Nidil Cgil Bergamo.

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