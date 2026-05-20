Bergamo, protocollo d’intesa tra Comune e Cgil per la sicurezza dei rider

Un percorso di informazione e sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale destinato ai rider. A Palazzo Frizzoni, il Comune di Bergamo e Nidil Cgil Bergamo hanno sottoscritto il «Protocollo d’intesa per la sicurezza stradale e la formazione dei lavoratori del food delivery».

L’iniziativa nasce nell’ambito degli obiettivi del Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) del Comune, legati al miglioramento della sicurezza urbana e stradale. Inoltre, la Polizia locale ha rilevato un’incidenza crescente di comportamenti in violazione del Codice della strada da parte dei rider.

I principi del Protocollo

Il Protocollo ha una durata di 12 mesi e prevede la realizzazione di attività di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolte ai rider, «con l’obiettivo di aumentare la conoscenza delle norme del Codice della strada, riducendo così infrazioni e sinistri, promuovendo comportamenti di guida corretti e migliorare le condizioni di sicurezza nello svolgimento dell’attività lavorativa».

Polizia locale protagonista

Le attività saranno coordinate dal vice comandante della Polizia locale Antonio Bettoni e dal vice commissario Alberto Mastromattei, e saranno realizzate con risorse umane, strumentali e organizzative della Polizia locale e della Cgil. Il testo prevede linoltre la possibilità di adesione, con atto formale, da parte di altre sigle sindacali. Nidil Cgil Bergamo collaborerà favorendo il contatto con i rider, anche con attività di mediazione linguistica e culturale.

Come funziona

Le attività di informazione si svolgeranno con momenti di confronto informale, distribuzione di materiale informativo e attività di sensibilizzazione. La partecipazione dei rider sarà volontaria, senza obblighi o vincoli. Verranno illustrate le principali norme del Codice della strada, l’uso corretto dei dispositivi di sicurezza, i rischi sanzionatori e le conseguenze amministrative delle infrazioni.