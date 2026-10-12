Bergamo, quattro rimpatri: espulso l’uomo che era salito sul tetto

La Polizia di Stato di Bergamo ha eseguito, tra giovedì 8 e venerdì 9 ottobre, quattro rimpatri, dando attuazione ai provvedimenti di espulsione nei confronti di due cittadini nigeriani, una cittadina albanese e una cittadina venezuelana.

Tra le persone rimpatriate c’è l’uomo arrestato lo scorso settembre dagli operatori della Questura dopo essersi barricato sul tetto di un’abitazione e aver lanciato tegole contro le forze dell’ordine. Scarcerato giovedì 8 ottobre, è stato rintracciato e accompagnato alla frontiera per il rientro in Nigeria.

Sul tetto di un palazzo di via Paleocapa

Il cittadino nigeriano, nato nel 1993 e arrivato in Italia nel 2016 attraverso la frontiera di Lampedusa, era stato arrestato il 13 settembre per resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale.

Via Paleocapa chiusa dalla polizia quando l’uomo si è barricato sul tetto, lo scorso 12 settembre a Bergamo

(Foto di Yuri Colleoni) La vicenda risale allo scorso 12 settembre, a Bergamo. Durante l’intervento, dopo aver aggredito e minacciato gli operatori, si era barricato sul tetto di un’abitazione disabitata. Da lì aveva iniziato a lanciare tegole e altri oggetti contro le forze dell’ordine, colpendo un agente. La situazione si era risolta soltanto dopo una lunga negoziazione.

L’uomo era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere. Il permesso di soggiorno di cui era titolare è stato successivamente revocato a seguito dell’attività dell’Ufficio Immigrazione della Questura.

Il rimpatrio dopo la scarcerazione

Nei suoi confronti è stato disposto anche il divieto di reingresso in Italia per cinque anni Giovedì, con la cessazione delle esigenze cautelari, l’uomo è stato scarcerato e immediatamente rintracciato dal personale della Questura, che ha avviato le procedure per il rimpatrio.

Acquisito il decreto di espulsione del prefetto di Bergamo e ottenuta dal giudice di pace la convalida dell’accompagnamento alla frontiera, gli operatori lo hanno scortato all’aeroporto di Milano Malpensa, da dove è partito per la Nigeria. Nei suoi confronti è stato disposto anche il divieto di reingresso in Italia per cinque anni.

Rimpatriata in Albania una donna condannata a oltre sette anni

La condanna nei confronti della 28enne riguarda diversi reati, tra cui produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, evasione e detenzione abusiva di armi. La seconda operazione ha riguardato una cittadina albanese di 28 anni, con precedenti penali e condannata a sette anni, tre mesi e tre giorni di reclusione. La condanna riguarda diversi reati, tra cui produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, evasione e detenzione abusiva di armi.

Completati gli accertamenti e gli adempimenti amministrativi e giudiziari previsti, la Questura ha eseguito il provvedimento di espulsione, accompagnando la donna alla frontiera per il rimpatrio in Albania.

Le altre espulsioni: un nigeriano e una venezuelana