Bergamo, scagliò tegole dal tetto di un ex asilo: «Ero spaventato». Resta in carcere

In tribunale

Alla fine però, il nigeriano nato nel 1993, regolare in Italia da circa dieci anni, è finito in manette con le accuse di resistenza e lesioni (ha ferito due agenti, che hanno riportato uno e cinque giorni di prognosi). Lunedì 14 settembre, in tribunale, ha deciso di parlare di quanto accaduto sabato 12, quando è entrato con la sua valigia nella struttura dopo aver divelto la rete che protegge il cantiere.

La ricostruzione

In passato, qualche volta l’ex proprietario gli aveva concesso di passare lì la notte. E aveva continuato a supportarlo, incontrandolo ogni tanto per un caffè. Sabato 12 settembre si sarebbero scambiati dei messaggi per vedersi nei giorni successivi, ma senza parlare della possibilità di utilizzare la villa, che era stata venduta. Lo stesso ex proprietario, sabato notte, è arrivato in via Paleocapa per cercare di far ragionare il nigeriano, senza successo. Lo straniero, assistito dall’avvocato Alberto Marotta, ha dichiarato di essere entrato nella struttura perché voleva passare lì la notte. Secondo la sua versione (priva di riscontro), aveva il permesso dell’ex proprietario. Inoltre, ha affermato di essere scappato sul tetto dopo aver visto i poliziotti, e di aver lanciato le tegole per paura: «Ero spaventato, non capivo perché fossero lì a controllarmi, ero in casa e non stavo facendo nulla».