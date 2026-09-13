Sul tetto di un palazzo in via Paleocapa, l’uomo è sceso alle 3.40 - Foto

Una notte di tensione e una lunga operazione delle forze dell’ordine quella che si è verificata in centro a Bergamo tra sabato e domenica 13 settembre dove un uomo è salito sul tetto di un palazzo di via Paleocapa minacciando di gettarsi nel vuoto. Si tratta di un 25enne di origini nigeriane: è sceso dal tetto dove si era trincerato alle 3.40 del mattino di domenica 13 settembre e ancora sono poche le informazioni relative all’intervento di salvataggio effettuato dalla polizia in collaborazione con i vigili del fuoco e la polizia locale. Sul posto presenti numerosi mezzi di soccorso.

Il giovane – intorno alle 20 di sabato 12 settembre - sarebbe stato visto da alcuni residenti delle case vicine mentre cercava di forzare una delle porte sul retro dell’ex asilo. «Aveva una valigia con sé», hanno raccontato alcuni testimoni, che hanno subito allertato le forze dell’ordine.

Il tetto dove l’uomo è salito

(Foto di Colleoni) Strada chiusa

(Foto di Colleoni) Forze dell’ordine in azione

(Foto di Colleoni)

Bisogna ancora capire cosa lo abbia spinto a trincerarsi per ore sul tetto della villa dismessa dove era stato ospitato per una manciata di mesi tre anni fa, minacciando di buttarsi e di ferire chiunque cercasse di farlo scendere.

Sta di fatto che, dopo aver ferito un agente alle braccia, forse lanciando dei pezzi di vetro della finestra che aveva infranto poco prima, per non farsi bloccare è salito sulla copertura dell’edificio storico che, fino al 2011, aveva ospitato l’asilo «Alice». E da lì non c’è stato verso di farlo scendere. Fino a poco prima delle 4 del mattino di domenica 13 settembre.

Strada chiusa

Per gestire l’operazione così complessa, via Paleocapa è rimasta chiusa al traffico dalle 20 per permettere l’intervento in sicurezza degli uomini della Questura, dei Vigili del fuoco e dei soccorritori del 118.

In via Paleocapa si è precipitata la Polizia di Stato, ma dopo un breve dialogo il giovane avrebbe cominciato a lanciare contro gli agenti pezzi di vetro e ogni oggetto che trovava. Per cercare di bloccarlo, sarebbero stati usati lo spray al peperoncino e il taser, ma il giovane è riuscito a divincolarsi e a fuggire prima sul solaio e poi sul tetto dell’edificio, venduto a marzo e destinato a diventare una struttura ricettiva dopo la riqualificazione. Tra momenti di tensione e tentativi di mediazione, non c’è stato modo di convincere l’uomo a scendere. Fino alle 3.40.

Le ore di mediazione