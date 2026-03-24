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Cronaca / Bergamo Città Martedì 24 Marzo 2026

Bergamo, rimpatriati due cittadini stranieri dopo episodi violenti e nei pressi di un asilo

L’OPERAZIONE. Intervento della polizia di Stato finalizzata al controllo del territorio e al contrasto dell’immigrazione irregolare.

Redazione Web
Redazione Web
Bergamo, rimpatriati due cittadini stranieri dopo episodi violenti e nei pressi di un asilo
Una volante della polizia di Stato

Bergamo

Prosegue l’attività della polizia di Stato di Bergamo finalizzata al controllo del territorio e al contrasto dell’immigrazione irregolare.

Le due operazioni

Nella giornata dell’11 marzo è stato eseguito il rimpatrio di un cittadino straniero che, nei giorni precedenti, s’era reso protagonista di comportamenti gravemente inappropriati all’interno di un parco pubblico e nelle vicinanze di un asilo nido, in provincia di Bergamo. L’attività ha interessato anche il centro città, dove il 17 marzo è stato rintracciato e rimpatriato un cittadino straniero irregolare, con precedenti per episodi violenti e reati contro la persona e il patrimonio.

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