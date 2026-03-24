Bergamo, rimpatriati due cittadini stranieri dopo episodi violenti e nei pressi di un asilo

Le due operazioni

Nella giornata dell’11 marzo è stato eseguito il rimpatrio di un cittadino straniero che, nei giorni precedenti, s’era reso protagonista di comportamenti gravemente inappropriati all’interno di un parco pubblico e nelle vicinanze di un asilo nido, in provincia di Bergamo. L’attività ha interessato anche il centro città, dove il 17 marzo è stato rintracciato e rimpatriato un cittadino straniero irregolare, con precedenti per episodi violenti e reati contro la persona e il patrimonio.