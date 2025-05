Bergamo, tenta la fuga dagli agenti scagliandogli contro la bicicletta: arrestato

Arresto per spaccio a Bergamo, nel parco «Mariana Frigeni Careddu» di Celadina, nella serata del 2 maggio. Da parte degli agenti del Nucleo interventi sicurezza urbana della polizia locale.

Collutazione con gli agenti

L’uomo, cittadino nordafricano senza fissa dimora, è stato sorpreso dagli agenti mentre cedeva a un altro soggetto una dose di eroina. Alla vista degli agenti, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha opposto resistenza lanciandogli contro la propria bicicletta. Ne è seguita una collutazione e si è reso necessario l’uso dello spray al capsicum per procedere all’arresto. L’acquirente si è invece dato alla fuga, abbandonando la sostanza poi sequestrata.

Diversi i precedenti

Dai successivi accertamenti è emerso che l’uomo, classe 1992, si trovava irregolarmente in Italia dal 2012, oltre ad essere destinatario di un ordine di carcerazione - un anno e quattro mesi la pena da scontare - e di un divieto di dimora in provincia di Bergamo. Numerosi i precedenti per reati contro il patrimonio e un avviso orale da parte del questore.