Bergamo, uomo minaccia di darsi fuoco davanti al Tribunale: salvato dalle Forze dell’ordine - Foto e video

Sul posto, intorno poco dopo le 9, sono intervenute le forze dell’ordine, in primis i Carabinieri di Bergamo, e i soccorritori del 118, che hanno cercato di dissuaderlo grazie alla presenza di due mediatori. L’area è stata temporaneamente chiusa al traffico per un paio d’ore e le persone invitate a non uscire di casa e dal Tribunale .

Poco prima delle 11 un momento di forte tensione: l’uomo, nascosto dietro alcuni arbusti, all’ingresso del parcheggio del Tribunale, ha deciso di passare alle vie di fatto e di dare la miccia a uno dei due accendini. Tempestivo l’intervento dei Vigili del fuoco con gli idranti e dei soccorritori del 118. L’uomo è stato immobilizzato e poi portato all’interno del Tribunale per prestargli le prime cure. La via è stata riaperta poco dopo le 11. Al momento sono sconosciute le cause che hanno portato a un gesto così estremo.