Cronaca / Bergamo Città Venerdì 06 Marzo 2026

Bergamo, uomo minaccia di darsi fuoco davanti al Tribunale: salvato dalle Forze dell’ordine - Foto e video

IN CENTRO. Tensione in via Borfuro nella mattinata di venerdì 6 marzo: un uomo si era cosparso di benzina e minacciava di darsi fuoco. Provvidenziale l’intervento dei mediatori dei Carabinieri di Bergamo per dissuaderlo. La strada e il Tribunale chiusi per un paio d’ore.

Redazione Web
Redazione Web
Via Borfuro e Tribunale bloccati per un paio d’ore da un uomo che ha minacciato di darsi fuoco
Via Borfuro e Tribunale bloccati per un paio d’ore da un uomo che ha minacciato di darsi fuoco

Momenti di forte tensione nella mattinata di venerdì 6 marzo davanti al Tribunale di Bergamo, in via Borfuro. Un uomo ha minacciato di compiere un gesto estremo, cospargendosi di benzina e intimando di volersi dare fuoco con due accendini in mano.

Via Borfuro chiusa al traffico dalle 9 alle 11
Via Borfuro chiusa al traffico dalle 9 alle 11
L’uomo nascosto dietro alcuni cespugli all’ingresso del parcheggio del Tribunale
L’uomo nascosto dietro alcuni cespugli all’ingresso del parcheggio del Tribunale
La via e il Tribunale chiusi al traffico
La via e il Tribunale chiusi al traffico
L’intervento di Carabinieri e Vigili de fuoco per tranquillizzare l’uomo
L’intervento di Carabinieri e Vigili de fuoco per tranquillizzare l’uomo

Sul posto, intorno poco dopo le 9, sono intervenute le forze dell’ordine, in primis i Carabinieri di Bergamo, e i soccorritori del 118, che hanno cercato di dissuaderlo grazie alla presenza di due mediatori. L’area è stata temporaneamente chiusa al traffico per un paio d’ore e le persone invitate a non uscire di casa e dal Tribunale.

Poco prima delle 11 un momento di forte tensione: l’uomo, nascosto dietro alcuni arbusti, all’ingresso del parcheggio del Tribunale, ha deciso di passare alle vie di fatto e di dare la miccia a uno dei due accendini. Tempestivo l’intervento dei Vigili del fuoco con gli idranti e dei soccorritori del 118. L’uomo è stato immobilizzato e poi portato all’interno del Tribunale per prestargli le prime cure. La via è stata riaperta poco dopo le 11. Al momento sono sconosciute le cause che hanno portato a un gesto così estremo.

Bergamo
Giustizia, Criminalità
giustizia
Sociale
Morte
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Crisi
Politica
governo
Tribunale di Bergamo